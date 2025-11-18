Alberto Fernández afirmó que saldrá absuelto del juicio por violencia de género contra Fabiola Yañez: “Todo es una gran mentira”
Alberto Fernández volvió a acusar a Fabiola Yañez de hacerle una “falsa denuncia” por violencia de género y aseguró que saldrá absuelto en el juicio “porque todo es una gran mentira”. También sobre este mediodía se confirmó que el exmandatario fue procesado por la Causa Seguros.
“La verdad va a salir a la luz”, dijo enfático Fernández al insistir que las acusaciones en su contra son “mentiras” de quien fuera su pareja. No quiso dejar dudas el exmandatario cuando le preguntaron si creía que saldría “limpio del juicio”: “Absolutamente, absolutamente, porque todo es una gran mentira y solo pudo llegarse hasta aquí porque tuvo un juez indecente como Ercolini”, lanzó.
Fernández definió como “un calvario” todo el proceso judicial por la denuncia de violencia de género que interpuso Yañez y repitió los cuestionamientos a quien fuera la primera dama. “Por las declaraciones de esta señora ustedes deberían darse cuenta que no está bien y acá empieza a haber otro tipo de problemas”, advirtió en una entrevista con radio La Red.
Y ante la repregunta sobre a qué se refería, agregó: “Ella tiene un problema de mucho tiempo que si no lo trata es un problema y bueno, creo que estamos en uno de esos momentos, pero quiero ser prudente y no hablo de eso en público”.
También fue enfático Fernández al sostener que no tiene “ningún interés” de quitarle a Yañez la custodia de su hijo Francisco. “Es una ridiculez absoluta. Yo no creo que sea bueno para el nene. Yo soy de los que cree que un nene necesita tanto a su mamá como su papá. No estoy pidiendo que Fabiola pierda el cuidado del nene, quiero que lo compartamos”, señaló.
Para el expresidente, “todo lo que dice (Yañez) es mentira y siempre termina con que lo que ella quiere es un departamento”. “Acá se está discutiendo dinero”, remarcó Fernández.
Una y otra vez negó Fernández haberle pegado a Yañez y volvió a hablar de la foto que se viralizó con el ojo morado de su expareja. “Lo del ojo es producto de una intervención plástica que se hizo Fabiola que, cuando le generó un derrame en el párpado derecho, ella como excusa o por vergüenza por no querer decir ‘me hice un tratamiento de cirugía plástica’, o como sea, dijo ‘Alberto me pegó sin querer durmiendo'”.
“Yo quiero que se sepa la verdad”, dijo Fernández este martes mientras repetía críticas a Yañez y al juez Ercolini, a quien finalmente la Cámara Federal de Casación Penal apartó de la causa.
También hizo referencia el expresidente al dinero que, según contó que escuchó en los medios, habría cobrado Yañez por algunas entrevistas. Fue después de asegurar que cumple con lo que dispuso la Justicia sobre el dinero que dede darle en concepto de alimentos. “Ayer escuché que cobró 200 mil dólares por dar reportajes, no se, si es así estará lavando dinero en algún lado. No se si es verdad pero lo dijo tan terminantemente la periodista”, chicaneó Fernández.
Procesado por Causa Seguros
La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó este martes el procesamiento del ex presidente de la Nación Alberto Fernández en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su Gobierno. Con esta decisión, el ex jefe de Estado quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público.
Fuentes judiciales informaron que la Sala II de la Cámara también ratificó el procesamiento de Hector Martínez Sosa, broker de seguros y amigo de Fernández, y de su esposa, María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente, del ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano, entre otros acusados.
El expresidente quedó procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo entienden que la investigación está terminada, Alberto Fernández será enviado a juicio oral.
El expresidente está acusado de haber firmado el decreto 823/21 por el cuál todos los ministerios y organismos del estado nacional tenían que contratar a Nación Seguros. Tras esa decisión, el broker Martínez Sosa y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de seguros, más de dos mil millones de pesos. El caso se inició tras una investigación de Clarín.
“Desde que Fernández fue designado presidente “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A” -en calidad de productor asesor directo u organizador de otros – percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por “Nación Seguros S.A.” a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales”, dijeron en el fallo los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun.
Y agregaron: “Esto significó un relevante incremento en los negocios que tenía, en igual marco, previo a este período. El monto (se repite) que la Sociedad con capital estatal liquidó –entre organizador y productores- en este plazo superó los dos mil doscientos cincuenta millones de pesos ($ 2.250.000.000)”.