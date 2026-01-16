Alarma vial: casi mil conductores dieron positivo de alcoholemia en la primera quincena del año
Durante los primeros quince días de 2026, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva en controles realizados en todo el país. Así lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que además confirmó la confección de más de cinco mil actas de infracción por distintos incumplimientos a la normativa vigente.
En ese período se desplegaron 2.913 operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos, donde se controlaron 231.962 vehículos. Como resultado, se labraron 5.085 actas de infracción, aunque la principal preocupación de las autoridades sigue siendo la conducción bajo los efectos del alcohol.
En total, se detectaron 966 casos de alcoholemia positiva, una cifra que vuelve a encender las alertas en materia de seguridad vial. Entre los registros más elevados se destacan mediciones extremas, como más de 3 gramos de alcohol por litro de sangre en Güemes, Salta, superando el máximo que puede registrar el alcoholímetro. También se informaron casos de 2,84 g/l y 2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; 2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, en Misiones; y 2,48 g/l en las rutas nacionales 117 y 14, en Corrientes.
Desde la ANSV indicaron que los controles, realizados de manera diaria y coordinada con provincias y municipios en 39 puntos estratégicos del país, permitieron además detectar 838 infracciones por falta de RTO/VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria, 586 por no utilizar el cinturón de seguridad, 372 por circular sin patente o con la chapa tapada de forma intencional y 30 por uso indebido de la banquina.
En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) llevó adelante controles específicos sobre el transporte de carga y pasajeros en distintos puntos del país. Durante esos operativos se fiscalizaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros.
Como resultado de esas inspecciones, se labraron 1.019 actas de infracción, de las cuales 416 correspondieron a camiones y 603 a micros, y se dispuso la retención de 116 vehículos, entre 87 camiones y 29 colectivos, por irregularidades que comprometían la seguridad.