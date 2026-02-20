Alarma en Mercado Libre: evacuaron un depósito en Villa Celina por un paquete sospechoso
Otro raro, confuso episodio, como el del supuesto artefacto explosivo detonado en Gendarmería, encendió las alarmas en Mercado Libre este viernes. La empresa reportó la recepción de un paquete sospechoso por el que debieron evacuar todas las instalaciones.
“Esta mañana un paquete que estaba en tránsito en el Centro de Almacenamiento del Mercado Central activó nuestros protocolos internos de seguridad”, señalaron desde la compañía fundada por Marcos Galperín. Al tiempo que aclararon que se dio aviso inmediato a las autoridades, quienes iniciaron una investigación.
“En estos momentos ya estamos operando con normalidad. La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades”, precisaron desde Mercado Libre.
De acuerdo a lo informado, el paquete arribó esta mañana al depósito de la empresa que funciona en el Mercado Central, en Villa Celina. Según fuentes con conocimiento de la compañía, algunos protocolos arrojaron que el bulto representaba cierta peligrosidad.
Acto seguido, la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribó al lugar y constató el hallazgo de una caja que contenía en su interior “un teléfono celular, una caja plástica de color negra, conectados entre sí por medio de cables”.