Alarma en el sector automotriz: la producción de autos cayó 30% en febrero y crece la preocupación por el empleo
La producción automotriz continúa en fuerte retroceso y profundiza la crisis del sector. En febrero la fabricación de autos se derrumbó 30 por ciento respecto al mismo mes del año pasado y las exportaciones también registraron una fuerte caída, lo que encendió la preocupación en el SMATA por los puestos de trabajo y la subsistencia de la cadena autopartista.
La caída en la producción surge del informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), que ya había mostrado una baja similar en enero. Se trata de números que empiezan a preocupar a las grandes automotrices, muchas de las cuales ya cuentan con parates programados, además de afectar a toda la cadena de producción autopartista.
En concreto, en febrero se produjeron 29.632 vehículos, lo que implica una caída del 30,1% en comparación con febrero de 2025. Respecto a enero de 2026, la producción mostró una mejora del 41,1%, ya que en ese mes se habían fabricado apenas 20.998 unidades.
“En el primer bimestre se produjeron 50.630 unidades, un 30,1% menos respecto del mismo período de 2025”, alertó Adefa.
En cuanto a las exportaciones, se vendieron 15.991 unidades, equivalentes al 54% de la producción mensual. Esto implicó una baja del 28,9% frente a febrero del año pasado, aunque marcó una mejora del 63,9% respecto de enero de 2026. Sin embargo, en los dos primeros meses de 2026 las exportaciones acumulan un saldo negativo del 23,4%.
En este contexto, desde el SMATA encendieron las alarmas por el impacto en el empleo, mientras en varias plantas ya se registran suspensiones y despidos que afectan a los trabajadores del sector.
Por su parte, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, señaló: “Es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales que acompañen la evolución de la competitividad”.
Desde la entidad empresarial buscan mantener un tono moderado frente al Gobierno nacional, aunque la situación resulta cada vez más compleja para los trabajadores y la industria, en un escenario marcado por la caída de la producción, la retracción de las exportaciones y la incertidumbre en el empleo.