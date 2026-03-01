Al menos 9 muertos y más de 50 heridos tras el intento de asalto al consulado de Estados Unidos en Pakistán
Al menos nueve personas murieron y más de 50 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía y fuerzas paramilitares este domingo después de que cientos de manifestantes intentaran asaltar el consulado de Estados Unidos en la ciudad portuaria paquistaní de Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh y la ciudad más grande de Pakistán.
Los hechos se produjeron después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y mataran al líder supremo del país, el ayatolá Alí Khamenei. La policía y funcionarios de un hospital en Karachi indicaron que al menos 25 personas también resultaron heridas en los enfrentamientos y que algunas de ellas estaban en estado crítico.
El alto funcionario policial Irfan Baloch dijo que los manifestantes atacaron brevemente el perímetro del consulado de Estados Unidos, pero posteriormente fueron dispersados. Desestimó como infundados los reportes de que parte del edificio del consulado fue incendiada. Sin embargo, dijo que los manifestantes incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran y recuperaran el control.
El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, emitió un mensaje a la población, en medio de los serios incidentes. “Tras el martirio del ayatolá Jamenei, cada ciudadano de Pakistán comparte el dolor del pueblo de Irán”, indicó en un comunicado. Y lo describió como “un día de luto para la Umma musulmana y para el pueblo tanto de Irán como de Pakistán”, pero instó a la gente a no tomarse la justicia por su mano y a expresar sus protestas pacíficamente.
El gobierno provincial de Sindh, en un comunicado, también instó a los ciudadanos a expresar sus opiniones pacíficamente y advirtió que no participaran en la violencia.
Las protestas en el área en torno al consulado continuaron durante horas, con decenas de jóvenes chiíes, algunos con el rostro cubierto, arrojando piedras a los agentes del orden y jurando llegar al consulado, donde se habían desplegado cientos de policías y guardias paramilitares.
En Islamabad, la policía disparó gas lacrimógeno y blandió palos mientras cientos de manifestantes chiíes, enfurecidos por la muerte de Jamenei, intentaban marchar hacia la embajada de Estados Unidos. Los enfrentamientos ocurrieron fuera del Enclave Diplomático, donde se encuentra la embajada y donde se había desplegado policía adicional.
Mientras tanto, en la ciudad noroccidental de Peshawar, las autoridades también utilizaron gas lacrimógeno y bastones para dispersar a miles de manifestantes que intentaban acercarse al consulado de Estados Unidos para realizar una manifestación y denunciar la muerte del líder iraní, informó la policía.
Los chiíes también realizaron una manifestación pacífica en Multan, una ciudad de la provincia de Punjab, coreando consignas contra Israel y contra Estados Unidos. También realizaron una manifestación cerca del consulado de Estados Unidos en Lahore, la capital de la provincia oriental de Punjab, informó la policía.
Los chiíes constituyen aproximadamente el 15% de la población de Pakistán, de unos 250 millones, y representan una de las comunidades chiíes más grandes del mundo. Con frecuencia han realizado manifestaciones contra Israel y contra Estados Unidos en el pasado, aunque enfrentamientos de esta magnitud son raros.