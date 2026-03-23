Al menos 8 muertos y 83 heridos es el saldo inicial de la tragedia aérea en Colombia
Al menos 8 personas murieron y otras 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con 125 integrantes de personal militar a bordo, que ocurrió este lunes en Puerto Leguízamo, informó de manera preliminar el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.
Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.
Las autoridades precisaron que la tripulación estaba debidamente cualificada y la aeronave cumplía con las condiciones técnicas requeridas.
Las labores de rescate preliminares se desarrollaron con apoyo de la Armada Nacional y de habitantes del municipio, en una zona selvática y de difícil acceso.
Reportan accidente de avión de la Fuerza Aérea en Putumayo
Al menos 90 uniformados se movilizaban en el avión Hércules, de la Fuerza Aérea, que se accidentó, en la mañana de este lunes 23 de marzo.
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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 23, 2026
La FAC desplegó un operativo de evacuación con el envío de un avión ambulancia, así como aeronaves con capacidad para el traslado masivo de heridos, entre ellas un avión C-130 con 50 camillas y un Casa 295 con 24 camillas.
Asimismo, la institución envió un helicóptero medicalizado UH-60 y personal médico adicional para la clasificación y evacuación de los heridos.
El Gobierno confirmó que las investigaciones primarias no arrojan evidencia de un ataque armado ni de fallas de la tripulación, y precisó que la aeronave se encontraba en condiciones óptimas de aeronavegabilidad al momento del despegue.