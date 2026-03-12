Al “Dibu” Martínez lo trataron mal en Francia y el atajó brillante
Luego de la final que Argentina le ganó a Francia en el Mundial de Qatar 2022, cada visita de Emiliano “Dibu” Martínez a suelo francés genera un clima especial. Este jueves no fue la excepción durante la victoria de Aston Villa por 1 a 0 ante Lille, por los octavos de final de la Europa League.
El arquero argentino fue recibido con silbidos, abucheos e incluso una bandera con los colores de Francia y la frase “Martínez, not welcome”, lo que reflejó la relación tensa que mantiene con gran parte del público local. En el equipo dirigido por Unai Emery también fue titular Emiliano Buendía, quien participó en la jugada del gol.
¡NO LES GUSTÓ NADA! Ya con el partido 1-0, el Dibu Martínez amagó, dejó que la pelota salga y fue muy tranquilo a sacar desde el arco… ¡Atención a la reacción de los hinchas de Lille de fondo!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026
Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/F5Sn2aa89L
Desde la entrada en calor, el arquero argentino fue blanco de reprobaciones por parte de los hinchas franceses, que lo consideran uno de los principales protagonistas de la derrota en la final mundialista.
Antes del inicio del encuentro, Martínez dialogó con el árbitro español José Sánchez, posiblemente advertido sobre posibles reacciones hacia el público, aunque el arquero se mantuvo tranquilo durante todo el partido y evitó responder a las provocaciones.
Martinez with an excellent save against Lille! #LOSCAVFCpic.twitter.com/GCFlly9EIR— FootThriller – Football Drama (@footthriller) March 12, 2026
La única sanción que recibió fue una tarjeta amarilla cerca del final por demorar un saque de arco, pero nunca entró en el juego del público. Además, tuvo intervenciones destacadas que sostuvieron la ventaja del equipo inglés.
Un partido con una pausa particular
El encuentro tuvo además una breve interrupción a los diez minutos del primer tiempo, cuando los futbolistas argelinos de Lille Aïssa Mandi y Nabil Bentaleb aprovecharon para romper el ayuno del Ramadán, ingiriendo agua y frutos secos.
Primer saque de arco del Dibu Martínez y LLUVIA DE SILBIDOS para el argentino en Francia.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026
Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wX45HcqTSV
Mientras tanto, cada vez que Dibu Martínez tocaba la pelota, los silbidos se repetían desde las tribunas. Sin embargo, el arquero respondió con seguridad.
A los 43 minutos del primer tiempo, reaccionó con grandes reflejos para desviar un potente remate de Romain Perraud desde afuera del área, una de las situaciones más claras del conjunto francés.
El gol del triunfo
El marcador se abrió a los 17 minutos del segundo tiempo, en una jugada que comenzó con un pelotazo largo de Ezri Konsa para Emiliano Buendía, quien peinó la pelota para la llegada de Ollie Watkins, que definió de cabeza con una emboquillada para marcar el único tanto del partido.
Más tarde, Martínez volvió a destacarse con otra gran atajada ante un remate de Matías Fernández-Pardo, enviando la pelota al costado y manteniendo el cero en su arco.
En los minutos finales también tapó un mano a mano ante Félix Correia, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego. La repetición televisiva mostró que el delantero estaba habilitado, por lo que el VAR habría validado la acción si terminaba en gol.
Finalmente, Aston Villa sostuvo la ventaja y se llevó un triunfo importante de cara al partido de vuelta en Inglaterra.
¿ES UN PÁJARO? ¿ES UN AVIÓN? ¡NO, ES EL DIBU MARTÍNEZ! Enorme volada del arquero argentino para evitar el empate de Lille.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026
Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cwL1ffuH8a
Una rivalidad que sigue creciendo
La tensión entre Dibu Martínez y los hinchas franceses se mantiene desde la final del Mundial y se repitió en distintas ocasiones. Uno de los episodios más recordados ocurrió el 9 de abril de 2025, cuando el arquero llegó a París para enfrentar al PSG por la Champions League.
En esa oportunidad bajó del avión con una gorra de Argentina que exhibía los cuatro títulos de la selección dirigida por Lionel Scaloni: el Mundial, dos Copas América y la Finalissima, gesto que generó repercusiones en la prensa francesa.
La revista So Foot incluso publicó un artículo titulado “Emiliano Martínez, el arquero que amamos odiar”, donde se analizaba la rivalidad que el guardameta mantiene con los aficionados franceses.
Pese a ese contexto, sus compañeros en Aston Villa suelen respaldarlo. Lucas Digne, lateral izquierdo francés del equipo inglés, afirmó en más de una oportunidad: “Es así, él tiene una reputación, sabe arreglárselas. Estoy contento de tenerlo conmigo”.