Al compás de Milei… Otra histórica planta cerró en Catamarca
Otra empresa bajó la persiana en Catamarca. La histórica planta de Dalbra S.A. cerró durante la madrugada en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, y 23 trabajadores quedaron sin empleo. En el establecimiento se fabricaban zapatillas de la marca Lotto.
Dalbra S.A. forma parte del grupo propietario de las cadenas deportivas Dexter, Stock Center y Moov, además de haber adquirido en 2019 la plataforma de comercio electrónico Netshoes.
Se enteraron al llegar a trabajar
Desde hace 24 años, los operarios de la fábrica comenzaban su jornada antes de las 6 de la mañana. Sin embargo, cuando llegaron este sábado a la planta se encontraron con los portones cerrados. Un guardia de seguridad les informó que tenía órdenes desde Buenos Aires de no permitir el ingreso porque la fábrica estaba cerrada.
De esa manera, los 23 trabajadores —entre operarios y administrativos— se enteraron de que habían sido despedidos. Entre ellos se encontraba Fernando Navarro, de 50 años, quien trabajaba en la planta desde su inauguración hace más de dos décadas.
El cierre se produjo sin aviso previo. Los empleados habían sido convocados como cualquier otro día, pero al llegar se encontraron con el establecimiento cerrado.
Señales previas y reducción de personal
El día anterior los trabajadores habían advertido movimientos inusuales. Cerca del mediodía les informaron que debían retirarse anticipadamente de la planta. Habitualmente la jornada terminaba a las 15, pero ese día fueron enviados a sus casas a las 12.30.
La empresa contaba originalmente con cerca de 60 empleados, aunque en octubre pasado había despedido a 36 trabajadores, reduciendo el plantel a 23 personas. En ese momento, según relataron los empleados, la empresa aseguró que con esa reducción la planta podría seguir funcionando.
A quienes permanecieron en sus puestos les dijeron que habían quedado porque eran “los mejores”, recordaron los trabajadores.
Propuesta de indemnización
Tras el cierre, personal de Recursos Humanos llegó a la planta para negociar las indemnizaciones. La primera propuesta fue pagar solo el 50% de la indemnización en cuotas.
Luego de una negociación tensa con los trabajadores y el sindicato, la empresa aceptó elevar la oferta al 80% del monto correspondiente.
El acuerdo establece que los empleados con menos de 10 años de antigüedad cobrarán en dos cuotas, mientras que los trabajadores con más años de servicio recibirán el pago en tres cuotas.
Producción de zapatillas Lotto
En la planta de Sumalao se fabricaban alrededor de 1.000 pares de zapatillas por día. Tras la reducción de personal del año pasado, la producción había descendido a unos 800 pares diarios.
Los trabajadores producían cinco modelos distintos de calzado para adultos y niños, destinados principalmente a abastecer las tiendas del propio grupo empresario.
El testimonio de los trabajadores
Eugenio Cruceño, uno de los empleados despedidos que trabajaba en la empresa desde hace cinco años, relató la situación que atraviesan tras el cierre.
“La explicación que nos dio Dalbra S.A. es que por la apertura de las importaciones no pueden competir con lo que viene de afuera y se les cayeron las ventas en los 122 locales que tienen. Con el sindicato pudimos acordar un 80% de la indemnización, pero nosotros queríamos el 100% y llamamos al gobierno para que interceda y nos ayude a negociar y no pasó nada“, expresó.
Cruceño también describió el impacto personal de la pérdida del empleo: “Todos somos mayores y no sabemos dónde vamos a conseguir trabajo. Soy separado, tengo un hijo de ocho años que todavía no sabe que cerró la fábrica. Alquilo y tengo que pasarle dinero. Sin trabajo es muy difícil“.
Crisis industrial en la provincia
El cierre de Dalbra se suma a otros conflictos laborales recientes en Catamarca. Los trabajadores despedidos en enero de la fábrica de heladeras y freezers Neba cobraron también el 80% de la indemnización.
En paralelo, la empresa Longvie mantiene personal suspendido, Camino S.A. adeuda salarios, y la textil VVC registra deudas salariales con 17 trabajadores.
El panorama refleja una situación laboral compleja en el sector industrial de la provincia, donde los conflictos empresariales y los cierres de plantas continúan acumulándose.