Al borde del cierre: La histórica Petroquímica Río Tercero SA (PR3) enfrenta un escenario crítico
Petroquímica Río Tercero SA atraviesa una de las crisis económicas y laborales más profundas de su historia, con más de 200 despidos, la planta paralizada desde hace seis meses y la advertencia concreta de un posible cierre definitivo, una situación que genera fuerte preocupación en la comunidad de Río Tercero y en toda la provincia de Córdoba.
La histórica empresa del sector petroquímico, con casi cinco décadas de actividad industrial, se encuentra en un escenario crítico marcado por un conflicto prolongado sin avances, el cierre de unidades productivas y un drástico ajuste de personal. La gravedad del panorama fue expuesta públicamente por su propietaria, Verónica Vara, a través de una carta abierta dirigida a la comunidad, en la que alertó por primera vez sobre la “posibilidad real del cierre definitivo” de la compañía.
La planta industrial permanece detenida desde julio del año pasado, lo que profundizó la crisis financiera de la firma. De los 375 trabajadores que integraban la empresa hasta octubre de 2024, actualmente quedan alrededor de 100, tras sucesivos recortes que impactaron de lleno en el entramado laboral y social de la ciudad.
En su comunicado, Vara sostuvo que “el estancamiento irracional del conflicto ha derivado en la incapacidad de continuar afrontando los gastos operativos y los salarios”, a lo que se suma una deuda creciente. Según remarcó, este contexto obliga a evaluar el cierre de la empresa, con consecuencias negativas tanto para la comunidad local como para el sector industrial regional.
El proceso de achicamiento comenzó en octubre de 2024, cuando la empresa despidió a unos 120 empleados tras el cierre de su planta principal de TDI (diisocianato de tolueno), el producto con el que inició sus operaciones en 1982. En julio de 2025 se produjeron otros 124 despidos y, poco después, la firma se presentó en concurso preventivo, con el objetivo de sostener una actividad mínima a través de unidades productivas menores.
Finalmente, la presidenta de PR3 aseguró que, desde la paralización de la planta, trabajó junto a su equipo para intentar reabrir las operaciones y generar recursos que permitan sostener la empresa y preservar los puestos de trabajo restantes. Sin embargo, el futuro de la histórica petroquímica continúa siendo incierto y mantiene en vilo a toda la comunidad de Río Tercero.