Ajuste sin aviso en Concordia: la motosierra avanzó en Tránsito y dejó 12 trabajadores en la calle
La lógica del ajuste sin anestesia volvió a mostrarse este lunes en Concordia. Doce trabajadores de la Central de Tránsito llegaron a cumplir su jornada laboral y se encontraron con una respuesta brutal: el sistema no los reconocía, su legajo había desaparecido y su empleo también. Así, sin aviso previo, sin explicación y sin hacerse cargo, la motosierra avanzó mientras el Gobierno de Entre Ríos elige el silencio.
Los empleados —con antigüedades de entre cinco y ocho años, algunos incluso más— prestaban funciones en Educación Vial, Carnet de Conducir y Guardia de calle, áreas que ya operaban con personal insuficiente. Muchos comenzaron como monotributistas, luego pasaron a contratos con aportes y otros ingresaron mediante becas. Todos trabajaban. Ninguno era “ñoqui”, pese al relato cómodo que se repite desde los despachos.
“Vinimos a marcar y no estábamos registrados. Fue un baldazo de agua fría”, relató uno de los despedidos. La sorpresa fue total, incluso para las propias autoridades internas. El director de la Central de Tránsito, Emanuel Galli, y la responsable de Recursos Humanos, María Eugenia Tassino, admitieron no haber sido informados sobre quiénes serían cesanteados, dejando en evidencia una decisión tomada a espaldas de todos.
Mientras tanto, la escena era elocuente: la sede de Tránsito, en La Rioja y Carriego, desbordada de vecinos esperando su licencia, con filas que salían a la calle. “Hay tres chicos menos y se nota”, dijeron los empleados que aún permanecen. El ajuste no solo deja gente en la calle: también paraliza servicios esenciales.
“Llegamos a las 6.30 y no pudimos marcar. No sabemos por qué ni con qué criterio”, explicó otro trabajador, quien remarcó que no hubo notificación escrita ni verbal. La arbitrariedad fue total. “Hoy estamos sin trabajo y no hay vuelta atrás”, resumió una empleada, que recordó que hay compañeros con hasta 10 años de antigüedad.
Desde la semana pasada circulaban versiones de un pedido de “cabezas” desde el Ejecutivo. Primero eran 10, después 15, luego cinco, más tarde 20. Finalmente fueron 12, aunque los propios trabajadores advierten que podría haber más bajas cuando el resto del personal intente marcar. Lo paradójico: en Tránsito se había solicitado llamar a concurso por falta de personal.
La ausencia sindical también fue parte del cuadro. No hubo presencia activa ni del STEM ni de la UOEMC, más allá de alguna participación informal. “Nos sentimos desamparados”, coincidieron los despedidos.
La respuesta fue inmediata. Se cerraron áreas clave como liberación de vehículos, Educación Vial y se redujo el horario de Licencias, que debió interrumpir la atención por falta de personal y como medida de fuerza solidaria. “Todos los que dejaron afuera cumplíamos funciones y teníamos horario extensivo”, remarcaron.
En paralelo, la página “Inspectores de Tránsito” confirmó que alrededor de 130 contratos fueron dados de baja en la Municipalidad de Concordia, entre ellos 15 inspectores. El método fue el mismo: enterarse al intentar marcar el ingreso. “Un atropello y una falta de respeto”, definieron.
Frente a este escenario, los trabajadores resolvieron iniciar un plan de asambleas y movilización. “Estaremos en asamblea hasta obtener respuestas del intendente”, advirtieron. Respuestas que, por ahora, no llegan ni desde el Municipio ni desde el Gobierno de Entre Ríos, que aplica el ajuste pero se borra cuando aparecen las consecuencias.
Fuente: DIARIO JUNIO