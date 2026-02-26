Aires del Sur no se presentó a la conciliación y los trabajadores tomaron la fábrica
La empresa Aires del Sur no asistió este martes a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego en el marco de la conciliación obligatoria vigente, lo que agravó el conflicto que mantiene con sus trabajadores en Río Grande.
Según confirmaron delegados de planta a medios locales, ni directivos ni apoderados de la firma participaron del encuentro. Ante la ausencia empresaria, se fijó una nueva audiencia para el viernes a las 11 en la sede laboral provincial.
Reclamo salarial y temor de cierre
La falta de representación de la compañía generó malestar entre los operarios, que reclaman el pago de salarios adeudados —aseguran que llevan dos meses sin cobrar— y garantías sobre la continuidad laboral. Frente al temor de un posible cierre, los trabajadores resolvieron mantener ocupada la planta.
En este contexto, la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) convocó a un acto para este jueves a las 15:30 frente a la fábrica, con el objetivo de visibilizar el reclamo y sumar el respaldo de sectores gremiales, políticos y sociales.
Desde el sindicato advirtieron que, si no hay avances en la audiencia prevista para el viernes, podrían profundizar las medidas de fuerza. El conflicto impacta de manera directa en 140 familias, 113 de ellas representadas por la organización gremial.
Contexto industrial
Aires del Sur fabrica equipos de aire acondicionado con tecnología de la empresa israelí Electra CP y comercializa en el país las marcas Electra y Fedders.
La situación se inscribe en un escenario más amplio de suspensiones y cierres que comienzan a afectar al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, en un contexto de apertura de importaciones y caída del consumo interno.
Además, el sector enfrenta un panorama desafiante: el próximo año vencerían las medidas antidumping que protegen a la industria local de aires acondicionados, lo que podría facilitar el ingreso de productos importados, especialmente de origen chino.