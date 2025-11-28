Ahora, Migraciones y PSA quedaron bajo la lupa de la Justicia por la Causa ANDIS
El juez federal Sebastián Casanello ordenó abrir una investigación para determinar cómo el empresario Sergio Mastropietro, vinculado a Fred Machado e involucrado en la causa ANDIS, logró eludir los controles de Migraciones y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Metropolitano, con el objetivo de evitar la incautación de su teléfono celular.
Casanello presentó una denuncia penal para esclarecer de qué manera Mastropietro evadió los procedimientos, pese a que existía una orden judicial para que entregara su dispositivo al regresar al país en un vuelo privado proveniente de Estados Unidos, tal como informó elDiarioAR el 23 de noviembre.
Según la denuncia del magistrado, el empresario afirmó que no llevaba consigo su teléfono cuando los agentes de la PSA se lo solicitaron. Sin embargo, el celular fue activado inmediatamente después de abandonar Aeroparque, lo que para la Justicia constituye un indicio clave.
Para el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Mastropietro figura entre los posibles receptores de fondos de coimas vinculados a la trama de sobreprecios en licitaciones manipuladas. Picardi sostiene que las firmas Baires Fly y Baires Jets habrían funcionado como pantallas para blanquear fondos desviados, y da por acreditado que Baires Fly pertenece al empresario, de extensa trayectoria en el sector aeronáutico.
Además, Mastropietro mantuvo socios y negocios con Federico “Fred” Machado –sospechado de narcotráfico y financista de José Luis Espert– y fue presidente de Avian, la fallida aerolínea surgida tras la compra de MacAir, perteneciente a la familia Macri, en 2018.
El nombre de Mastropietro también aparece en los registros del Bank of America como uno de los cientos de usuarios del fideicomiso de Machado, según consta en un expediente que tramita en un tribunal de Texas. Según esa documentación, operó más de US$800.000 a través de ese vehículo financiero y fue quien conectó a Machado con Espert a fines de febrero de 2019, junto con su conocido Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae.