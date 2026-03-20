Ahora el Gobierno asegura que la persona que filmó a Adorni antes de volar a Punta del Este “es comunista”
El nombre de la persona que filmó a Manuel Adorni al partir hacia Punta del Este, Uruguay, desató choques internos en el oficialismo, con versiones contrapuestas dentro de la propia administración libertaria.
En Balcarce 50, algunos funcionarios aseguran saber quién fue, con nombre y apellido. Sin embargo, en la misma Casa Rosada aparecen voces que subrayan que todavía no hay información concreta sobre la identidad de quien registró las imágenes.
“No tenemos información al respecto”, indicaron desde la gestión de Javier Milei, ante la posibilidad de que una delegada del sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas sea la autora del video.
En las imágenes en cuestión, se ve al jefe de Gabinete recorrer la pista de aterrizaje del aeropuerto de San Fernando junto al periodista Marcelo Grandio, antes de abordar el vuelo hacia la ciudad uruguaya.
Desde un despacho de la Casa Rosada, sin embargo, se señala directamente a Victoria Correa, a quien identifican como “delegada sindical”, “empleada de planta” y “comunista”, como la persona que habría tomado su celular y filmado al funcionario.
Esa versión genera por estas horas un fuerte malestar tanto en el partido político como en el sindicato estatal, que rechazan la imputación y cuestionan la difusión de su nombre en medio de la interna oficialista.