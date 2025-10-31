Ahmad Vahidi, acusado en Argentina por el atentado a la AMIA, fue ascendido a subjefe en Irán
El poderoso Ahmad Shah Cheraghi, conocido internacionalmente como Ahmad Vahidi, fue ascendido a subjefe de las Fuerzas Armadas, confirman este viernes los medios en ese país. Este general es buscado por Interpol y tiene alerta roja: es uno de los acusados por la Justicia argentina de ser responsable del atentado terrorista a la AMIA, del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Ya tuvo altísimos cargos en el régimen de Irán: fue ministro del Interior, entre otros puestos, y visitó para distintos acuerdos Venezuela como Bolivia. Ahora reemplazó al general Hossein Salami. Salami está entre los altos jerarcas iraníes asesinados por Israel en los ataques a las instalaciones nucleares y militares de ese país a mediados de año. Entonces fue nombrado interinamente al frente de la Guardia Revolucionaria.
La Cancillería argentina cerró entonces la embajada en Irán, evacuó a su personal y desde entonces no la reabre. Fue con la excusa de seguridad pero la decisión no se explicó, ya que aunque no hubiera embajador, este medio se utilizaba para protestas y reclamos judiciales.
El encargado de negocios era Marcelo Jordan y había también un cónsul ocupándose de asuntos también importantes entre dos países que rebajaron sus vínculos diplomáticos tras el ataque de 1994 que, para la justicia argentina responsabilidad directa de la República Islámica de Irán.
Las estructuras militares en Irán funcionan por debajo del líder supremo Ali Khamenei, quien de hecho tiene más poder que el presidente del país, que actualmente es Masoud Pezeshkian.
Vahidi, ocupó siempre puestos clave en lo militar y gubernamental en estas cuatro décadas. Al momento del atentado era comandante de las Fuerzas Quds, considerada una organización terrorista por Estados Unidos, Israel y varios países occidentales.
Ejerció ese cargo entre 1988 y 1998. Las Fuerzas Quds se especializaron en operaciones de inteligencia en el extranjeros, entre otras actividades. Y está bajo sanciones él también de varios países.
Fue ministro de Defensa de 2009 a 2013 y ministro del Interior hasta agosto de 2024.