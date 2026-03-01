Ahmad Vahidi, acusado del atentado a la AMIA, quedó al mando de la Guardia Revolucionaria iraní
El régimen de Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi, un militar que figura como prófugo de la Justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El nombramiento fue difundido por la agencia estatal Mehr y se produce en medio de una crisis institucional causada por la muerte de altos mandos militares y del líder supremo iraní en recientes ataques de Estados Unidos e Israel, según informaron medios internacionales.
Vahidi, quien ya había tenido cargos de alto rango en las estructuras de poder iraní, cuenta con pedidos de captura internacional vigentes por su rol en la voladura de la AMIA en Buenos Aires, un ataque terrorista que dejó decenas de muertos y cientos de heridos en 1994.
La reestructuración del mando militar en Irán se da como respuesta a las pérdidas sufridas por la cúpula castrense tras los bombardeos, y la elección de Vahidi reafirma la continuidad de figuras vinculadas al ala más dura del establishment iraní pese a las alertas rojas que pesan sobre él por delitos de terrorismo internacional.