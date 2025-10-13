Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: “No tengo ningún tipo de relación con este sujeto”
El politólogo y escritor libertario Agustín Laje salió al cruce de las versiones que lo relacionaban con Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de matar a tres personas en Córdoba y Entre Rios. A través de un mensaje en redes sociales, sostuvo que su único contacto con él se remonta a 2018.
| Agustín Laje destruyó la operación izquierdista que intenta vincularlo al asesino uruguayo Pablo Laurta: "NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA. Lamentable que el periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia". pic.twitter.com/KX8iRzo5dN
— La Derecha Diario (@laderechadiario) October 13, 2025
“Fui invitado, junto a otros conferencistas y con el aval de un congresista uruguayo, a participar en una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, organizada por diversos grupos, entre ellos el mencionado sujeto. Jamás volví a verlo ni a saber de él”, detalló Laje en su publicación.
Agustin Laje y Nicolás Márquez compartiendo mesa con el doble femicida Pablo Laurta.
Los “varones unidos” que niegan la violencia de género. Esto son. pic.twitter.com/zDTylAFO1Z
— Felicitas Bonavitta (@FelicitasBV) October 13, 2025
El conferencista consideró además que intentar vincularlo con Laurta constituye “un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre” y apuntó contra “ciertos sectores del periodismo y la partidocracia” por aprovechar el crimen “para hacer política sucia”.
El fundador de Varones Unidos en Uruguay fue hasta Córdoba y mató a su ex esposa y su ex suegra. Secuestró a su hijo y lo agarraron en Entre Ríos. Esa agrupación promueve la negación de la violencia de género. La apoyan Agustín Laje y Nicolás Marquéz, los asesores de Milei. pic.twitter.com/iBzp0FRJ60
— Tatiana Fernández Martí (@tatious_) October 12, 2025
Finalmente, Laje condenó la violencia de género y reclamó que el acusado reciba la pena máxima: “Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel”.
Foto reveladora del femicida Pablo Laurta con Agustin Laje y Nicolas Marquez pic.twitter.com/LtqlxO9Zwt
— Argentina Despertá! (@Argdespertaa) October 12, 2025
Las explicaciones de Laje son en respuesta a una serie de fotos que se viralizaron en redes sociales donde se lo ve compartir un evento junto a Laurta y otras personas.