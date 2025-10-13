Maran Suites & Towers

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: “No tengo ningún tipo de relación con este sujeto”

Redacción | 13/10/2025 | Política | No hay comentarios

El politólogo y escritor libertario Agustín Laje salió al cruce de las versiones que lo relacionaban con Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de matar a tres personas en Córdoba y Entre Rios. A través de un mensaje en redes sociales, sostuvo que su único contacto con él se remonta a 2018.

“Fui invitado, junto a otros conferencistas y con el aval de un congresista uruguayo, a participar en una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, organizada por diversos grupos, entre ellos el mencionado sujeto. Jamás volví a verlo ni a saber de él”, detalló Laje en su publicación.

El conferencista consideró además que intentar vincularlo con Laurta constituye “un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre” y apuntó contra “ciertos sectores del periodismo y la partidocracia” por aprovechar el crimen “para hacer política sucia”.

Finalmente, Laje condenó la violencia de género y reclamó que el acusado reciba la pena máxima: “Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel”.

Las explicaciones de Laje son en respuesta a una serie de fotos que se viralizaron en redes sociales donde se lo ve compartir un evento junto a Laurta y otras personas.

