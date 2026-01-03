Agustín Caulo reemplazará a Nahuel Sotelo como secretario de Culto de la Nación
Este viernes por la tarde se oficializó que Agustín Caulo, reemplazará a Nahuel Sotelo en el organismo bajo la órbita de la Cancillería nacional. El nuevo secretario de Culto de la Nación es del riñón de Santiago Caputo, católico y con fluidos vínculos con el evangelismo.
Caulo comparte tres características con Nahuel Sotelo: es referente del Frente Joven, una organización con presencia en la Argentina y en Ecuador con militancia territorial para el acompañamiento de niños y madres, con expreso activismo antifeminista y cuyas filas proveyeron una decena de funcionarios -inclusive la esposa de Caulo- a la gestión nacional.
En el inicio de la gestión libertaria, ocupaba el cargo de titular de la Dirección Nacional de Culto Católico, pero en septiembre del 2024 -a través del decreto 848/2024- fue designado subsecretario de Culto y Civilización en simultáneo al cargo de embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al igual que su predecesor.