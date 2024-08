Agustín Canapino dejará de correr en la IndyCar

Luego de participar en once de las doce fechas, Canapino se ubicaba en el puesto 23°, y con 109 puntos su auto no estaba ingresando en el programa llamado “Leader’s Circle”, que otorga un premio de un millón de dólares por auto al finalizar la temporada al equipo que logre meter a sus dos coches entre los 22 primeros de la temporada. El compañero de Canapino, Romain Grosjean (ex piloto de Fórmula 1, con 179 Grandes Premios disputados), marcha en el decimosexto puesto con 199 unidades.