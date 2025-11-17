Aguiar acusó a Bullrich de persecución judicial tras la denuncia penal por supuestas amenazas al orden constitucional
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, calificó como “persecución judicial” la denuncia penal presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo acusa de emitir presuntas amenazas públicas al orden constitucional. La funcionaria anunció la presentación a través de su cuenta en X, luego de que el gremialista declarara en una entrevista: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno”.
Aguiar respondió recordando que el propio presidente Javier Milei ha afirmado en reiteradas ocasiones que busca “destruir el Estado”, sin que esas expresiones hayan motivado denuncias. En este contexto, el dirigente estatal rechazó la acusación y sostuvo que Bullrich “está viendo a sus propios fantasmas”.
La denuncia se da en la antesala del paro nacional convocado por ATE para este miércoles, en rechazo al proyecto de reforma laboral flexibilizadora impulsado por el Gobierno.
Bullrich anunció la denuncia en X
La ministra difundió la acción judicial en redes sociales, vinculándola directamente a las declaraciones recientes del dirigente y a la movilización que ATE realizará hacia la Secretaría de Trabajo. Aguiar, por su parte, aseguró que “el que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de derecho es este Gobierno”, aludiendo al protocolo antipiquetes y a los operativos de represión de cada miércoles.
El titular de ATE afirmó que la denuncia es una herramienta de persecución política:
“A Bullrich no le alcanzan la Policía, las armas, los palos y los gases lacrimógenos; ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto”, declaró.
Críticas a la “doble vara” del Gobierno
Aguiar cuestionó la desproporción con la que, según él, el Gobierno mide las declaraciones públicas. Señaló que si las palabras de un dirigente sindical son consideradas desestabilizadoras, “¿qué frase más golpista que decir que se va a destruir el Estado?”, en referencia a Milei.
El dirigente también defendió sus expresiones como una manifestación válida dentro del marco del derecho a la libertad de expresión, y remarcó que criticar falencias del Gobierno no equivale a atentar contra las instituciones.
“Enfermizo y temerario”
Aguiar calificó a la denuncia como un acto “enfermizo y temerario”, asegurando que busca disciplinar y acallar las voces críticas. Además, subrayó que la iniciativa judicial llega dos días antes del paro nacional, lo que interpretó como un intento de debilitar la protesta.
En ese sentido, agregó que si un Gobierno se ve desestabilizado por declaraciones televisivas, ello demostraría “lo endeble de una gestión que depende del azar de la timba financiera y del precio del dólar”.
ATE y el trasfondo del conflicto
El gremio destacó que la medida de fuerza será la primera pos electoral, motivada por el rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviaría al Congreso para su debate en sesiones extraordinarias desde el 15 de diciembre.
Además, Aguiar vinculó esa iniciativa con el reciente acuerdo entre el Gobierno argentino y Estados Unidos, denunciando que el objetivo sería “trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo”. Sostuvo que solo mediante huelga y movilización podrá frenarse la reforma.