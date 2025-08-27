Agredieron con piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar a la comitiva
Javier Milei estaba encabezando una caravana en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y José Luis Espert, entre otros representantes de La Libertad Avanza, cuando fueron atacados con piedrazos, insultos y toda clase de amenazas por un grupo que se identificó como militantes del kirchnerismo. Dos personas fueron detenidas. Además, según consignaron fuentes policiales, por el momento habría un herido.
El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert se marchó en la moto de un militante.
“En un momento, cayeron piedras muy cerca del presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, declaró Espert en TN.
“La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa llamativa. El otro día hubo varios jóvenes que terminaron internados en Junín y ahora vuelve a ocurrir un hecho de violencia en territorio kirchnerista. Ante la incapacidad de discutir ideas, recurren a las difamaciones y a las operaciones. Este es el símbolo de la campaña. No nos van a amedrentar. Hay mucha gente que van a cambiar y vamos a seguir yendo a la PBA”, agregó al apuntar directamente contra los militantes de la oposición.
“La violencia interrumpió la caravana. Esto es el kirchnerismo, es violencia. Lo acuso al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, por lo que nos pasó”, apuntó el diputado.
"Lomas de Zamora":
Por lo que sucedió durante la caravana de Javier Milei pic.twitter.com/tcrxOtiM5H
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 27, 2025
Ante la violenta situación, Manuel Adorni decidió salir a dar un mensaje a través de sus redes sociales. El vocero presidencial publicó: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.
Espert, aún en diálogo con TN, amplió cómo vivió el momento en el que comenzó el ataque: “El grueso de la gente nos apoyaba y ya empezó a haber un clima espeso antes de que llegue el presidente. Cuando llegó hicimos muchísimas cuadras con euforia, en total paz. Y sobre el final del recorrido, ahí empezaron los gritos y la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta”.
“Quiero condenar el segundo acto de violencia, en el inicio de la campaña. Ya tenemos que condenar dos hechos de violencia en territorio kirchnerista. Si no tenemos en claro que acá hay un enemigo de la libertad que es el kirchnerismo, podemos llegar a equivocarnos”, insistió.