Agredieron a Luis Scola tras un partido de la Lega A en Italia en medio de un clima de máxima tensión
Luis Scola, director ejecutivo y principal accionista del Pallacanestro Varese, fue agredido por la espalda en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios luego del partido frente a Trapani Shark, correspondiente a la Lega A, la máxima categoría del básquet italiano. El episodio ocurrió el domingo 28 de diciembre, en un contexto marcado por la tensión deportiva y la delicada situación institucional que atraviesa el club local.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el medio italiano Varese News, Scola habría recibido una patada cuando intentaba retirarse del campo de juego. El ex capitán de la selección argentina, retirado tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, no sufrió lesiones de gravedad ni necesitó atención médica posterior.
Minutos antes del final del encuentro por la Serie A, el jugador estadounidense de Varese Taze Moore fue sancionado con una falta técnica por celebrar de forma desmedida una conversión. Esa acción generó un momento de alta tensión que llevó a Scola a intervenir para calmar los ánimos. En ese contexto, fue empujado por el base local Alessandro Cappelletti, quien terminó expulsado tras la revisión arbitral.
La agresión al dirigente argentino se produjo fuera del parquet, en una zona restringida exclusivamente al personal autorizado. Según la hipótesis de Varese News, este dato refuerza la sospecha de que el agresor podría haber sido un trabajador vinculado al Trapani Shark, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades de la competencia.
Tras el incidente, Pallacanestro Varese emitió un comunicado oficial en el que buscó bajar el tono del episodio, encuadrándolo dentro de un partido de alta exigencia emocional:
“El episodio se inscribe en el contexto de un momento concitado, vivido con gran intensidad emocional por ambas partes. No se trató de nada grave ni de algo que vaya más allá de las tensiones normales que pueden surgir en situaciones competitivas de alto nivel”, señalaron.
Desde el lado de Trapani Shark, la postura fue más crítica. El director deportivo Valeriano D’Orta, único vocero autorizado, se expresó en conferencia de prensa:
“Como se vio esta noche, en condiciones normales habríamos respetado las evidentes diferencias de clasificación con nuestros rivales”. Sus declaraciones generaron controversia en el ambiente del básquet italiano, según consignó la prensa especializada.
El trasfondo institucional de Trapani explica parte del clima que rodeó el partido. El club arrastra una penalización de cinco puntos, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores y sanciones económicas por incumplimientos contractuales. Tras una reunión sin resultados positivos con la Federación Italiana y la Legabasket, la dirigencia llegó incluso a amenazar con judicializar y suspender el campeonato, quedando aislada dentro del escenario dirigencial.
Como respuesta, 15 clubes de la Serie A, incluido Varese, firmaron una nota conjunta de respaldo al presidente de la competencia, Maurizio Gherardini, en defensa de la continuidad del torneo y del respeto a la normativa vigente, marcando distancia con la postura de Trapani.
En lo deportivo, Varese se impuso por 95-88, alcanzando su quinta victoria de la temporada en 13 partidos (5-8). El equipo se ubica 11° en la tabla, tras vencer a uno de los protagonistas del certamen, que solo había perdido dos encuentros. El liderazgo de la Lega A lo comparten Bologna y Brescia, ambos con récord 11-2.
Cabe recordar que Luis Scola fue una figura clave en la historia reciente del club lombardo. Tras retirarse como jugador luego de los JJOO de Tokio 2021, asumió como director deportivo y, meses más tarde, adquirió el 51 % de las acciones, convirtiéndose en accionista mayoritario, con el objetivo de devolverle protagonismo histórico al Varese en el básquet italiano.
Con una carrera brillante que incluyó pasos por la NBA en equipos como Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, el referente de la Generación Dorada ocupa hoy un rol central en la conducción de uno de los clubes más tradicionales del baloncesto europeo.