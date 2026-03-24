AGMER va al paro: “No se puede considerar un aumento salarial a 60.000 pesos, mucho menos a 30.000 en el caso de los jubilados”
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó un paro de 24 horas para este viernes 27 de marzo y una marcha provincial en Paraná, en rechazo al decreto 500/26 y al esquema salarial y previsional que impulsa el Gobierno entrerriano. La concentración en la capital provincial está prevista para las 18.
La medida fue resuelta por la conducción del sindicato en el marco del conflicto salarial y previsional que atraviesa el sector docente, y se inscribe en un contexto de creciente malestar en toda la provincia por los haberes y las condiciones laborales.
“No es un aumento salarial”
En declaraciones a la prensa, la secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, fue tajante al fundamentar el paro y apuntó directamente contra el decreto 500/26. “Hemos tomado la definición de realizar un paro provincial en rechazo a lo que es el decreto 500, por el cual el gobernador otorga unilateralmente un aumento, entre comillas, si se puede llamar esto aumento salarial”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó el alcance real de la medida oficial. “No se puede considerar un aumento salarial a 60.000 pesos, mucho menos a 30.000 en el caso de los jubilados”, remarcó.
Además, explicó que la resolución sindical responde a un proceso de debate extendido en las escuelas. “Entendiendo cuál era la voluntad mayoritaria de las compañeras y los compañeros, el malestar creciente que hay”, señaló.
“No hay un parámetro en lo que se cobró”
Uno de los puntos más cuestionados por el gremio es la forma en que se liquidaron los últimos haberes. Fimpel advirtió que los montos percibidos no coinciden con lo anunciado oficialmente. “El decreto decía que se iba a abonar 60.000 pesos, pero hay compañeros que recibieron 20, 25, 30 o 40 mil. No hay un parámetro de lo que sucedió”, sostuvo.
También subrayó que la situación se agrava en los sectores con menores ingresos. “Hoy los docentes siguen con un ingreso de 621.000 pesos y el mínimo de 750.000 que se anunció no se ha efectivizado”, explicó.
En esa línea, detalló que los salarios iniciales impactan en distintos cargos del sistema educativo. “La maestra jardinera, el profesor de educación física o la bibliotecaria están con ese sueldo inicial”, indicó.
“Esto afecta a activos y jubilados”
Otro eje central del paro de AGMER está vinculado a la preocupación por el sistema previsional. Fimpel advirtió que las medidas en estudio no se limitan a la docencia. “Esto no afecta solamente a la docencia, afecta a todos los trabajadores y a los jubilados”, planteó.
La dirigente explicó que los cambios que se analizan tendrían impacto directo en el haber inicial. “Se habla de calcular la jubilación sobre 30 años, lo que disminuye el haber inicial”, señaló.
Además, cuestionó posibles modificaciones en la movilidad jubilatoria. “Hoy el 82% móvil está atado al activo, y lo que se plantea es un sistema de índices, como el de ANSES”, explicó.
Con este escenario, AGMER ratificó la jornada de paro y movilización para este viernes 27 de marzo, en una nueva y tensa instancia del conflicto entre los docentes entrerrianos y el Gobierno provincial por salarios y jubilaciones.