AGMER Seccional Paraná presentó un petitorio al gobernador Frigerio
Representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná formalizaron la entrega de un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio en la localidad de Estación Sosa.
Entre los principales reclamos se destacan: aumentos remunerativos y bonificables que beneficien tanto a activos como a jubilados; salarios que superen la inflación y la implementación de mecanismos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.
Asimismo, solicitan la convocatoria a paritaria y el mantenimiento de la paritaria abierta para debatir sobre salarios y condiciones laborales; la defensa del sistema previsional docente y el rechazo a cualquier reforma jubilatoria.
Otro de los reclamos fundamentales es la inversión en infraestructura escolar, así como en transporte y obra social para asegurar condiciones dignas de trabajo y estudio.
La entrega del petitorio estuvo a cargo de Rodrigo Massimini, secretario de Interior de AGMER Seccional Paraná; Pablo González, secretario Gremial de la seccional; Jorge Narváez, secretario General de AGMER Filial María Grande; y Miguel Ángel Consundino, congresal.
Fuente: APF Digital