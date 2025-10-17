Agmer rechazó el decreto que reduce la representación docente en el Consejo General de Educación
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) manifestó su rechazo al Decreto Nº 1831/25 del Gobierno provincial, que convoca a elecciones en el Consejo General de Educación (CGE) y establece una reducción en la representación docente dentro del organismo. La medida también afecta a la representación política.
En un comunicado firmado por Susana Cogno, vocal en representación de las y los trabajadores en el CGE, el gremio señaló que la norma “reduce los espacios de participación docente”, al suprimir una plaza en la conformación del cuerpo colegiado. “En el CGE no sobran lugares”, advirtieron desde el sindicato.
Contexto del reclamo
Agmer recordó que este año deben renovarse los cargos electivos de los representantes docentes en el CGE, cuyas funciones duran cuatro años. “El CGE es un organismo colegiado: el presidente es designado por el Poder Ejecutivo, mientras que la otra mitad de las representaciones se cubre mediante elecciones directas de docentes”, explicaron.
El sindicato indicó que ya había definido sus candidatos en elecciones internas: Gustavo Blanc (Departamento Uruguay) encabezará la lista, acompañado por un equipo de docentes elegidos por el voto directo de afiliadas y afiliados.
Críticas al Decreto 1831/25
Desde el año pasado, el gremio venía solicitando al Gobierno provincial que convoque a elecciones para renovar la representación docente. Sin embargo, el decreto publicado esta semana “reduce y achica los espacios de representación”, señalaron, destacando que el Jurado de Concursos de Nivel Primario, Nivel Secundario y el Tribunal de Calificaciones y Disciplina pasan de tener cinco a cuatro miembros.
Agmer aclaró que, aunque la reducción alcanza tanto a la representación política como a la sindical, “resiente el funcionamiento y las tareas del CGE”, afectando la gestión de un sistema educativo “complejo y exigente”.
“En el CGE no sobran lugares”
El gremio cuestionó los argumentos del Ejecutivo y sostuvo que “el sistema educativo entrerriano requiere más espacios de trabajo, no menos”. Agmer consideró que medidas como esta “solo contribuyen a banalizar y obstaculizar la tarea educativa”.
Asimismo, subrayó la transparencia del sistema de concursos docentes en Entre Ríos, destacando que el ingreso, la titularización y los ascensos “se realizan de forma pública y meritocrática, garantizando derechos laborales y estabilidad”.
“Basta de slogans de campaña”
En el cierre del comunicado, Agmer cuestionó las decisiones “basadas en discursos de campaña y consignas vacías” y pidió que el Gobierno provincial mantenga la actual cantidad de representantes y fije expresamente la fecha de los comicios.
“No podemos vivir consumiendo slogans de campaña que terminan perjudicando al sistema educativo y a toda la comunidad escolar”, expresó el sindicato, reiterando su compromiso con la defensa de la participación democrática en el CGE.