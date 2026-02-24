Maran Suites & Towers

AGMER no iniciará el ciclo lectivo este lunes 2 de marzo

Redacción | 24/02/2026 | Destacadas, Educación, Sindicales | No hay comentarios

AGMER declaró el no inicio del ciclo lectivo este lunes 2 de marzo, cumpliendo el paro nacional que convocó la CTERA. Además, se realizarán acciones sindicales a nivel local y departamental.

Así se resolvió en el Congreso Extraordinario de AGMER, que sesionó en Paraná y dispuso:

-Declarar el no inicio del Ciclo Lectivo en el marco del paro nacional resuelto por la CTERA para el 2 de marzo, exigiendo paritaria docente nacional, financiamiento educativo y en rechazo de la denominada Ley de Libertad Educativa.

-Realizar acciones locales y departamentales en el marco del paro nacional.

Según AGMER, en la audiencia paritaria llevada a cabo en la tarde de este lunes 23 el Gobierno de Entre Ríos presentó la siguiente propuesta:

-Monto fijo de $45.000 no remunerativos y no bonificables;

-Monto fijo de $25.000 con el mismo carácter que el año pasado (para docentes con más de 10 años de antigüedad);

-Incremento de la Ayuda Escolar en un 50%;

-Monto fijo de $ 30.000 para jubiladas y jubilados;

-Volver a dialogar en el mes de mayo.

“Nuestro Congreso rechazó la propuesta y declaró la situación de conflicto contemplada en Ley de Paritarias Docentes”, concluyeron.

X