AGMER no iniciará el ciclo lectivo este lunes 2 de marzo
AGMER declaró el no inicio del ciclo lectivo este lunes 2 de marzo, cumpliendo el paro nacional que convocó la CTERA. Además, se realizarán acciones sindicales a nivel local y departamental.
Así se resolvió en el Congreso Extraordinario de AGMER, que sesionó en Paraná y dispuso:
-Declarar el no inicio del Ciclo Lectivo en el marco del paro nacional resuelto por la CTERA para el 2 de marzo, exigiendo paritaria docente nacional, financiamiento educativo y en rechazo de la denominada Ley de Libertad Educativa.
-Realizar acciones locales y departamentales en el marco del paro nacional.
Según AGMER, en la audiencia paritaria llevada a cabo en la tarde de este lunes 23 el Gobierno de Entre Ríos presentó la siguiente propuesta:
-Monto fijo de $45.000 no remunerativos y no bonificables;
-Monto fijo de $25.000 con el mismo carácter que el año pasado (para docentes con más de 10 años de antigüedad);
-Incremento de la Ayuda Escolar en un 50%;
-Monto fijo de $ 30.000 para jubiladas y jubilados;
-Volver a dialogar en el mes de mayo.
“Nuestro Congreso rechazó la propuesta y declaró la situación de conflicto contemplada en Ley de Paritarias Docentes”, concluyeron.