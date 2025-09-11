Maran Suites & Towers

AGMER entregará morrales materos a sus afiliados por el Día del Maestro

Redacción | 11/09/2025 | Educación, Entre Ríos, Sindicales | No hay comentarios

Como cada 11 de septiembre, los afiliados y afiliadas de AGMER recibirán un obsequio del sindicato en celebración del Día del Maestro y la Maestra, una fecha que representa identidad, orgullo y encuentro para los trabajadores de la educación.

Este año, el regalo consiste en un morral matero, pensado para acompañar a cada docente en su día a día: en la escuela, en casa, en el club o durante un paseo.

La Secretaría de Acción Social ya despachó los morrales a todas las seccionales departamentales. A partir del 10 de septiembre, los afiliados podrán retirar su obsequio presentando el recibo de sueldo en su seccional correspondiente.

