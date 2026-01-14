AGMER endurece su postura y apunta al Gobierno de Entre Ríos: salarios licuados, ajuste educativo y derechos en riesgo
El flamante secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, trazó un diagnóstico crudo y sin concesiones sobre la situación del sector docente y ubicó al Gobierno de Entre Ríos en el centro de las críticas. Con un escenario marcado por despidos, falta de paritarias y señales de ajuste, advirtió que “lo salarial está primero en la agenda” y que la provincia replica sin matices el libreto nacional.
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero afirmó que “no sorprende el escenario” de conflicto con el que arrancó el año. “Como primera estrategia tenemos que ganar la agenda mediática para visibilizar la situación salarial y el riesgo de pérdida de derechos, tanto en el plano provincial como nacional”, sostuvo.
El dirigente apuntó que el ajuste educativo no es una casualidad, sino parte de una política deliberada: “Venimos de un presupuesto que desfinancia la educación pública y viola la ley de financiamiento educativo, que fija una inversión del 6% del PBI”. En ese marco, alertó que las escuelas técnicas y agrotécnicas serán las más castigadas, mientras persisten conflictos no resueltos en el nivel superior y se instala la posibilidad de una reforma previsional impulsada por la Casa Gris.
Antivero reconoció que la militancia gremial atraviesa uno de sus momentos más difíciles: “Hay una construcción de sentido que lleva a sectores de la sociedad a votar proyectos que vulneran derechos”. Y agregó, con dureza, que el resultado de las legislativas envalentonó a los gobiernos, que ahora avanzan sin freno. “El revés electoral que muchos esperaban como límite terminó fortaleciendo al gobierno nacional y habilitando un presupuesto 2026 que nos golpea de lleno”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que el Gobierno de Entre Ríos camina alineado con Javier Milei: “Va en la misma línea discursiva y de ajuste. No hay sorpresas: dijeron lo que iban a hacer y lo están haciendo, con un consenso social que nos deja en resistencia”.
Reforma educativa y alarma gremial
Sobre el plano pedagógico, Antivero encendió alarmas por el borrador del proyecto de “ley de libertad educativa”, al que calificó como una amenaza directa al sistema educativo. “Puede significar volver a una lógica similar a la pandemia, donde las familias deciden la presencialidad, y abrir la puerta a consejos escolares manejados por padres que definan la continuidad de directivos. Parece realismo mágico, pero con este gobierno nada es descartable”, advirtió.
AGMER, adelantó, buscará posicionar el debate en el Congreso, reuniéndose con legisladores nacionales entrerrianos. “Nos preocupa que la educación deje de ser un derecho y se transforme en un negocio, con el desembarco de sectores empresariales dentro del sistema”, remarcó.
Conflicto salarial: sin diálogo y con docentes al límite
En materia salarial, el mensaje fue contundente: “Ningún trabajador puede garantizar calidad educativa con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes”. Antivero recordó que el sindicato pidió discutir salarios en diciembre e incluso en enero para asegurar el inicio del ciclo lectivo 2026 sin conflictos. “No hubo respuesta del gobierno. Solo nos enteramos por los medios que recién en febrero nos convocarían”, cuestionó.
La situación en las escuelas es, según describió, dramática. Maestras de primaria toman doble cargo y docentes de secundaria con 36 horas semanales tampoco alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, lo que impacta de lleno en la calidad educativa.
Previsional y obra social: señales de ajuste
Sobre la reforma previsional, Antivero aseguró que, aunque no hay proyecto formal, el gobierno ya la instaló en la agenda. “Cuando funcionarios hablan del 82% móvil y del déficit de la Caja, es porque la decisión política ya está tomada”, afirmó.
En cuanto a la obra social estatal OSER, fue categórico: “No hubo la mejora prometida tras la intervención”. Denunció menor cobertura en medicamentos, ortopedia y prestaciones, y recordó que el Ejecutivo nunca llevó a la Justicia los supuestos casos de corrupción que justificaron la intervención. “En síntesis, la obra social funciona igual o peor que cuando era IOSPER”, concluyó.
