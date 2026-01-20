AGMER advierte que: “No hay ninguna negociación formal con el Gobierno de Entre Ríos”
El secretario general de Agmer, Abel Antivero, dejó entrever un panorama complejo en lo inherente al inicio de las clases en la Provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos reclama la apertura de paritarias y soluciones para las escuelas con problemas de infraestructura.
El titular del gremio docente mayoritario de Entre Ríos aseguró que: “Un porcentaje alto de docentes debe completar sus ingresos con otro trabajo”. Al respecto, puntualizó que: “un docente que recién ingresa cobra 621 mil pesos”.
En el mismo sentido, el dirigente reiteró la intención del gremio de adelantar las negociaciones: “Queríamos iniciar la discusión salarial en diciembre, pero lo concreto es que será en febrero. Nosotros estamos a disposición, pero el Gobierno de Entre Ríos aún no ha levantado el teléfono”.
Cabe recordar que el 12 de febrero los docentes deben presentarse en las instituciones, mientras que el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 2 de marzo.
“No hemos realizado ninguna negociación todavía; solo establecimos un vínculo con el nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE), el licenciado Carlos Cuenca. Le planteamos la necesidad de discutir el salario e iniciar la paritaria. A través de diferentes medios, él ha expresado que nos convocará en febrero, pero por el momento no hay ninguna negociación formal”, explicó Antivero.
Otro de los ejes de la charla fue la situación edilicia de los establecimientos educativos. Al respecto, el secretario general de Agmer señaló: “Planteamos nuestra preocupación por el estado de las escuelas. Desde el CGE nos informaron que hay avances, priorizando a aquellas instituciones declaradas en emergencia en diferentes departamentos. El objetivo del Consejo es llegar al inicio de clases con esas escuelas reparadas”.
Finalmente, Antivero concluyó con una mirada expectante sobre la gestión actual: “Entendemos que hay una iniciativa y esperamos que estén a la altura de las expectativas”.