AGMER adhiere al paro nacional contra la reforma laboral y convoca a movilizar al Congreso
En defensa de los derechos laborales y de la educación pública, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, que incluirá una movilización al Congreso de la Nación.
La medida de fuerza se realizará en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, con el objetivo de expresar el rechazo a una iniciativa que, según sostienen, vulnera derechos históricamente conquistados y profundiza el ajuste sobre la educación pública.
Los ejes de la jornada de paro y movilización
En un marco de unidad sindical, social y educativa, la jornada se desarrollará bajo las siguientes consignas:
- Contra la reforma laboral.
- En defensa de los derechos laborales y previsionales.
- Por salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas.
- En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
- Contra el ajuste, el desfinanciamiento educativo y la precarización laboral.
- Por el derecho social a la educación y el futuro de las infancias y juventudes.
Desde el gremio docente remarcaron que la convocatoria busca visibilizar el impacto que la reforma podría tener en el empleo, las condiciones de trabajo y el financiamiento del sistema educativo, en un contexto que calificaron como crítico para el sector.