AGMER acompañó a ATE en la Casa Gris: “Sabemos que debemos estar juntos en este contexto tan difícil”
Este martes 6 a la asamblea de ATE en Casa de Gobierno, se sumó la conducción provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), encabezada por su secretario general, Abel Antivero. También hubo presencia de dirigentes de la Agrupación Rojo y Negro de Agmer Paraná, con el exsecretario adjunto Martín Tactagi, y también de Unidos por la Educación, que ahora conduce Agmer Paraná.
“Estamos acompañando a los compañeros y compañeras que han sido despedidos. Y çómo no vamos a estar acá… Hay que entender que cuando hay un despedido, hay una familia que no puede llenar la olla, hay una familia que no puede vestir a los chicos, y ese chico cuando va a la escuela por supuesto que siente todo ese contexto que está pasando en la casa”, manifestaron desde el gremio docente.
“No solo estamos acá por una cuestión de solidaridad de clase, por tener conciencia de clase, no solamente estamos acá porque ATE es nuestro sindicato hermano, en el marco de las dos CTA, sino porque sabemos que debemos estar juntos en este contexto tan difícil, que sabemos que puede ser mucho peor todavía”, destacó Antivero.
ATE ya había convocado a una manifestación el último 30 de diciembre en el patio central de Casa de Gobierno. Fue en el marco del plan de acción que había definido el sindicato el último viernes 26 cuando dispuso aplicar medidas de fuerza por tiempo indeterminado tras conocerse el texto del decreto Nº 3.817, con el cual el Gobierno “dio otro paso en sintonía con el Gobierno nacional”.
En el patio central de la Casa Gris, se realizó este martes 6 una asamblea instancia en la cual se expresaron los trabajadores de las distintas áreas. Allí, se manifestó, con indignación y bronca, la necesidad de profundizar la lucha. Las medidas de fuerza se extenderán a todos los organismos del Estado provincial.