Maran Suites & Towers

Agentes de policía de distintos puntos del país visitaron la Cámara de Diputados de Entre Ríos

Redacción | 12/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a participantes del 1º Curso de Capacitación en Protección de Personalidades y Autoridades Gubernamentales, organizado por la Policía de Entre Ríos y que se desarrolla en Paraná.

Los inscriptos, oriundos de diferentes lugares el país, disfrutaron de una visita guiada por la Cámara de Diputados, Salón Blanco y Museo de Casa de Gobierno, a cargo del especialista Julio Ormaechea.

Agentes de policía provenientes de Salta, Córdoba, San Luis, Chaco, La Rioja y Entre Ríos asistieron al 1° Curso de Capacitación en Protección de Personalidades y Autoridades Gubernamentales, organizado por la Policía de Entre Ríos, y que se lleva a cabo del 10 al 14 de noviembre, en Paraná.

Los 28 participantes fueron recibidos por el presidente Gustavo Hein, quien les dio la bienvenida y acompañó en su visita al histórico recinto de la Cámara de Diputados. Luego, realizaron una visita guiada a cargo del taquígrafo especialista Julio Ormaechea, que incluyó el Salón Blanco y el Museo de Casa de Gobierno.

 

Tags:, , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X