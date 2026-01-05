Agenda de verano: arrancan los Festivales Populares con propuestas culturales en los barrios
En el marco de la Agenda de Verano, la Municipalidad de Paraná pone en marcha la primera edición de los Festivales Populares, una iniciativa cultural que recorrerá distintos puntos de la ciudad con una programación pensada para toda la familia, que incluye música en vivo, circo, feria de emprendedores y actividades recreativas al aire libre.
El primer encuentro tendrá lugar el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur, con entrada libre y gratuita, consolidando al espacio público como ámbito de encuentro y disfrute comunitario.
Durante la jornada se presentarán Circo Estelar, Bernardita Gutiérrez, Gualicheros, Superbanda Estrella y La Hora de lo que Pinte, conformando una grilla diversa que integra distintas expresiones artísticas y musicales, con fuerte protagonismo de artistas locales.
Además de los espectáculos, el festival contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y el PREMATE de Cebadores, el certamen clasificatorio rumbo a la 35ª Fiesta Nacional del Mate, sumando propuestas que fortalecen la participación y el encuentro ciudadano.
Cronograma de los Festivales Populares
La propuesta continuará durante todo enero en distintos barrios de Paraná, con el siguiente calendario:
- 16 de enero: San Agustín
- 23 de enero: Miradores de Bajada
- 30 de enero: Parque Gazzano
La iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso a la cultura, impulsar el trabajo de artistas y emprendedores locales y promover el disfrute de actividades recreativas al aire libre durante la temporada estival.