AFA y Adidas presentaron el modelo que los campeones del mundo vestirán en Estados Unidos, México y Canadá
A solo siete meses del inicio del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó oficialmente la nueva camiseta que lucirá la selección argentina en su defensa del título conseguido en Qatar. El anuncio se realizó este miércoles a través de las redes sociales, con Lionel Messi como figura central de la campaña, acompañado del mensaje: “El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”.
El lanzamiento, en colaboración con Adidas, generó gran expectativa entre los hinchas y fue recibido con entusiasmo por los fanáticos que ya pueden adquirirla en dos versiones: “fan” y “jugador”. Según la marca alemana, la prenda es “más que una camiseta; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Esta casaca con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”.
El diseño conserva las tradicionales franjas verticales celestes y blancas, pero con un toque innovador: los bastones presentan un efecto degradado en tres tonos de celeste, inspirados en los tres títulos mundiales que la Argentina conquistó en 1978, 1986 y 2022. Cada estrella sobre el escudo lleva grabado el año correspondiente, un detalle que simboliza la historia y la gloria del fútbol argentino.
Otro guiño al pasado aparece en la parte trasera, donde se inscribe el año 1893, fecha de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino. En el pecho, el escudo de la AFA luce renovado, acompañado por el parche dorado de campeón mundial, mientras que del lado derecho se encuentra el clásico logo de Adidas. El conjunto se completa con un short azul -a diferencia de las versiones anteriores que solían ser blancos o negros-, con tres tiras celestes en los laterales y detalles que refuerzan la identidad del equipo.
El lanzamiento también incluyó una campaña visual protagonizada por Messi, donde se lo ve luciendo con orgullo el nuevo modelo. La imagen recorrió las redes sociales y portales deportivos en cuestión de minutos, reflejando la enorme expectativa que genera cada nuevo estreno del conjunto nacional.
La presentación de esta camiseta marca el inicio del camino hacia la próxima Copa del Mundo, que se jugará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Para los dirigidos por Lionel Scaloni, el desafío será tan grande como inspirador: defender el trofeo más importante del planeta con una casaca que resume la historia, la identidad y la pasión de todo un país.
Cuánto cuesta
Estarán disponibles a partir de este jueves a las 6 de la mañana:
Camiseta titular versión jugador: $199.999.
Camiseta titular manga larga versión jugador: $229.999
Camiseta titular versión hincha: $129.999
Camiseta titular de arquero versión hincha: $129.999
Camiseta titular para niños: $ 119.999
Short titular/alternativo versión jugador: $99.999
Short titular/alternativo/arquero versión hincha: $69.999
Medias titulares: $24.999