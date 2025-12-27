Aeroparque estuvo cerrado por tres horas y afectó mas de 70 vuelos
Más de 50 vuelos registraron demoras y al menos 12 fueron desviados este viernes del Aeroparque Jorge Newbery, como consecuencia de tareas de mantenimiento de urgencia en un sector cercano a la cabecera de la pista, tras detectarse desprendimientos de asfalto, informaron fuentes aeroportuarias a la Agencia Noticias Argentinas.
La estación aérea permaneció cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17, aproximadamente. En un principio, los trabajos estaban programados entre las 14.20 y las 14.50 en un área lindante a la cabecera sur de la pista, pero debieron extenderse primero hasta las 15.25 y luego hasta las 17, ya que no fue posible concluir las tareas en el tiempo previsto.
Según indicaron las fuentes consultadas, las labores se complicaron debido a que las tormentas de días anteriores y las altas temperaturas provocaron desprendimientos en el pavimento, los cuales debieron ser removidos. Por cuestiones de seguridad y protocolo, fue necesario cancelar las operaciones aéreas durante ese lapso.
El sector afectado no corresponde a la pista principal, sino a un área aledaña a la cabecera 31, ubicada en la zona sur del Aeroparque.
A partir de las 17 horas se reanudaron los despegues y aterrizajes, aunque se prevé que las demoras continúen durante el resto del día, debido al denominado “efecto dominó” generado por los vuelos que no pudieron partir y aquellos que fueron desviados al aeropuerto internacional de Ezeiza, y que luego deben regresar para retomar sus servicios.