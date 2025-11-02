Maran Suites & Towers

Aerolíneas Argentinas suma un nuevo Boeing 737 MAX

02/11/2025 | Empresariales

Aerolíneas Argentinas incorporó un nuevo Boeing 737 MAX cero kilómetro, que arribó al país en las últimas horas y se convertirá en el decimocuarto avión de este modelo en operación dentro de la flota de la compañía estatal.

Con matrícula LV-KNP, la aeronave se encuentra en proceso de revisiones y vuelos de prueba para entrar en servicio antes del inicio de la temporada de verano, donde cubrirá rutas nacionales y regionales de alta demanda.

Desde la empresa destacaron que la nueva unidad permitirá mejorar la eficiencia y productividad operativa, además de optimizar los resultados económicos de las rutas donde opere.

Los Boeing 737 MAX cuentan con una configuración de 170 asientos (162 en clase turista y 8 en ejecutiva), nuevos motores más eficientes, winglets rediseñados y sistemas avanzados de visualización en cabina. Entre sus principales ventajas, ofrecen un menor consumo de combustible, una reducción del 40% en la huella sonora y emisiones un 50% menores frente a los límites fijados por la OACI para óxidos de nitrógeno (NOx).

Estos equipos presentan costos operativos un 8% más bajos que otros del mismo segmento, lo que los convierte en aviones más amigables con el medio ambiente y más rentables para la compañía.

“La incorporación de estos aviones forma parte del plan integral de modernización de la flota que estamos desarrollando para aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros”, señaló Aerolíneas Argentinas en un comunicado.

