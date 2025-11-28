Aerolíneas Argentinas lanzó su primer plan de inversión propio y sumó 18 aviones para modernizar la flota
En las últimas horas, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con recursos propios, con el objetivo de modernizar la flota, mejorar la experiencia de viaje y consolidar su estrategia de rentabilidad y posicionamiento tanto en el mercado doméstico como internacional.
La compañía confirmó una inversión superior a los 65 millones de dólares destinada a la incorporación de 18 nuevas aeronaves a sus flotas Airbus y Boeing.
El eje central del plan será la llegada de cuatro Airbus A330neo, modelos que comparten gran parte de su plataforma de repuestos, simuladores y entrenamiento técnico con los aviones ya operados por la empresa. Esta renovación incluye además una actualización de los interiores de cabina de los equipos actuales.
Para vuelos de mediano alcance y de cabotaje, se prevé la incorporación de 14 Boeing 737 MAX: dos MAX8, cuatro MAX9 y ocho MAX10. Aerolíneas ya cuenta con 15 MAX8 y la llegada de estos nuevos modelos permitirá incrementar la rentabilidad en rutas de alta demanda dentro del país y hacia destinos regionales.
Según informó la empresa, todas estas aeronaves se sumarán bajo la modalidad de leasing operativo, un instrumento que aporta “la flexibilidad necesaria para avanzar en la modernización de su flota sin comprometer su solidez financiera”.
“Aerolíneas Argentinas se transformó en una compañía con capacidad de inversión propia. Vamos a crecer en oferta total de asientos y a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad”, sostuvo Fabián Lombardo, presidente y CEO de la compañía. Añadió que este plan representa una “capitalización” a partir de la toma de posiciones en órdenes por 18 aeronaves, fortaleciendo su presencia en el mercado local e internacional.
Segunda etapa: conectividad Wi-Fi en toda la flota
La compañía anunció que en una segunda fase se habilitará conectividad Wi-Fi a bordo. La implementación comenzará en los aviones de largo alcance y luego se extenderá al resto de las flotas regional y doméstica. El servicio está previsto para 2027.
Aerolíneas remarcó que 2025 será su primer año sin aportes del Tesoro Nacional. Entre 2008 y 2023, la empresa acumuló un promedio anual de US$ 400 millones en pérdidas, una tendencia revertida en 2024 con su primer resultado operativo positivo: US$ 56,6 millones. Para este año, proyecta duplicar esa cifra.
Detalles de los nuevos modelos
El Airbus A330neo se destaca por su menor consumo de combustible —hasta un 25% menos por asiento—, una reducción significativa de emisiones, mayor autonomía y mejores niveles de confort. Además, comparte simuladores y base de entrenamiento con el modelo actualmente en uso, lo que facilita la transición. Puede transportar unos 300 pasajeros.
En cuanto a los Boeing 737 MAX9 y MAX10, representan la evolución de la familia MAX8, con fuselajes más largos y mejoras en eficiencia y costo operativo. De acuerdo con datos del fabricante:
- El MAX9 consume 11% menos combustible por vuelo y 17% menos por asiento que el B737-800.
- El MAX10 reduce el consumo 7% por vuelo y 19% por asiento.
- El MAX9 transporta aproximadamente 190 pasajeros y el MAX10, 210.
Ambos modelos mantienen compatibilidad total de operación y mantenimiento con los MAX8 ya en servicio.
La flota actual
Aerolíneas Argentinas posee 83 aeronaves, entre ellas:
- 10 Airbus A330-200 CEO
- 15 Boeing 737 MAX 8
- 28 Boeing 737-800
- 4 Boeing 737-700
- 24 Embraer E190
- 2 cargueros Boeing 737-800
A esta cifra se sumará un MAX8 cuya incorporación está prevista para los próximos días.