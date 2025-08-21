Aerolíneas Argentinas cerró 2024 con una ganancia récord de $271.000 millones y sin aportes del Tesoro
La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance 2024, que mostró una ganancia contable de $271.000 millones, el primer resultado positivo desde su estatización en 2008. El desempeño se logró tras un plan de reestructuración destinado a mejorar la eficiencia operativa.
En términos de EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos), el indicador más utilizado en la industria aerocomercial, la compañía reportó un resultado favorable de USD 56,6 millones, alcanzado sin aportes del Tesoro Nacional para cubrir gastos corrientes.
Durante 2023, Aerolíneas había registrado una pérdida contable de $385.000 millones y un EBIT negativo de USD 390 millones. De esta forma, la mejora interanual fue del 170% en pesos y del 114% en dólares. El balance fue auditado y aprobado por la consultora internacional KPMG.
Proyecciones para 2025
El Ministerio de Economía aprobó también el presupuesto 2025 de la empresa, con un superávit financiero proyectado de $35.000 millones y un resultado operativo superior a $59.000 millones. El plan prevé un año con cero aportes del Tesoro, sustentado en el crecimiento del tráfico doméstico e internacional y en una mayor competitividad de la compañía.
Según el documento oficial, los ejes de la estrategia son: plan de flota, optimización de recursos, reducción de costos, ampliación de operaciones y diseño más eficiente de las redes.
Ajuste de personal y recorte de gastos
Los resultados positivos se apoyaron en una reducción del 15% de la planta de personal a diciembre de 2024, con más de 1.600 empleados menos y 85 cargos jerárquicos eliminados, además de la cancelación de rutas deficitarias, el cierre de sucursales y la concentración de operaciones en destinos estratégicos.
En total, durante los 19 meses de gestión la empresa redujo 1.734 puestos de trabajo, pasando de 11.617 a 9.883 empleados, de acuerdo con datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Más vuelos y pasajeros
Con una oferta de más de 330 vuelos diarios, Aerolíneas transportó durante la temporada invernal de 2024 un total de 1.262.000 pasajeros, de los cuales 965.000 correspondieron a vuelos de cabotaje y 298.000 a destinos regionales e internacionales.
La compañía destacó el aumento en Pasajeros Remunerados Transportados, la mejora del factor de ocupación y el incremento proyectado en cargas, con más toneladas transportadas.
Inversiones y estrategia comercial
En materia de inversiones, la mayor parte se destina al mantenimiento de motores de la flota, con el fin de garantizar la disponibilidad operativa y preservar el valor del capital. También se realizaron desembolsos para la mejora de espacios operativos y el fortalecimiento de la competitividad.
Respecto a la estrategia comercial, se apuntó a una red de destinos más inteligente, que refuerza las conexiones internas y la vinculación con el exterior. La empresa destacó su servicio, puntualidad y cumplimiento como valores diferenciales frente a la competencia.