Advierten por fuertes lluvias y tormentas en Entre Ríos y el Litoral
Una ciclogénesis se ubicará sobre la provincia de Entre Ríos el próximo domingo, lo que provocará un aumento del ingreso de aire húmedo desde el Atlántico, afectando con especial intensidad a la provincia de Buenos Aires y el norte del Litoral.
Se espera que las precipitaciones comiencen el sábado por la mañana en el sur bonaerense y se extiendan hacia La Pampa y el oeste de Buenos Aires. Durante el fin de semana, se anticipan lluvias y chaparrones, con posibilidad de tormentas localmente fuertes, acompañadas de ráfagas y granizo.
Acumulados de lluvia previstos
Los modelos meteorológicos estiman que las zonas más afectadas podrían recibir entre 60 y 130 mm de lluvia en 48 horas, lo que agrava la situación en partidos bonaerenses que ya sufren inundaciones.
- En el este de Buenos Aires (incluido AMBA), se esperan entre 20 y 40 mm.
- En el sur del Litoral, entre 10 y 30 mm.
- En el norte del Litoral, se proyectan entre 30 y 60 mm, con la posibilidad de superarse este rango en algunas zonas.
El fenómeno comenzará a ceder a partir de la noche del domingo y durante la madrugada del lunes, con un marcado descenso de la temperatura debido a vientos más fuertes del sur/sudoeste.
Pronóstico de temperaturas
Antes de la llegada de las lluvias, se espera un aumento de las temperaturas. El jueves y viernes se registrarán tardes cálidas, con máximas de 30 a 37 °C en gran parte del centro y norte del país. El sábado, el calor se intensificará y podría alcanzar los 40 °C en algunas zonas. El domingo, el frente frío provocará un descenso abrupto de la temperatura, con caídas de entre 5 y 15 °C.
Este patrón de clima, con aire cálido y húmedo seguido de un frente frío que dispara las tormentas, se ha repetido en los últimos fines de semana. En esta ocasión, la ciclogénesis prevista podría potenciar las lluvias en áreas ya comprometidas por inundaciones.