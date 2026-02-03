Advierten medidas preventivas ante la detección del picudo rojo en el país
Ante la detección del picudo rojo en el territorio nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos difundió una serie de recaudos y recomendaciones para prevenir y combatir la presencia de esta plaga que afecta a las palmeras.
El picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) es un insecto que ataca estas especies vegetales y puede generar daños severos, que van desde la caída de hojas hasta la muerte de la planta. La plaga, que ya se encuentra presente en Uruguay, fue recientemente detectada en una palmera canaria en la isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires.
Desde los organismos competentes recordaron que está prohibido ingresar al país plantas, flores o cualquier tipo de material vegetal sin la autorización del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), ya que esta práctica implica un alto riesgo de introducción de plagas y enfermedades que afectan la sanidad vegetal.
Además, se advirtió que el trabajo en altura sobre palmeras infestadas requiere técnicas especializadas de acceso y posicionamiento con elementos de amarre y cuerdas, por lo que solo debe ser realizado por personal capacitado específicamente en estas tareas.
Entre las recomendaciones, también se indicó que no se deben realizar tareas de trepa durante lluvias, vientos fuertes o cuando la visibilidad no sea óptima, debido al riesgo que implica para los trabajadores. Asimismo, se deberá delimitar y señalizar la zona de trabajo para evitar el ingreso de personas ajenas a la tarea.
Otro punto clave es que cada trabajador que realice tareas en altura debe estar acompañado, como mínimo, por otra persona en tierra, y bajo ninguna circunstancia estas labores deben ser realizadas por personas sin formación ni experiencia previa.
Para realizar denuncias ante la presencia del picudo rojo, desde el Senasa indicaron que se puede contactar a la Dirección de Información Estratégica Fitosanitaria a través del correo electrónico dief@senasa.gob.ar o al teléfono (011) 4121-6672.