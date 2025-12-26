Advierten eventuales conflictos en el normal funcionamiento del Registro Único de la Verdad al no renovarse contratos
La falta de renovación de contratos a agentes del Estado provincial encendió una señal de alarma sobre la continuidad del trabajo del Registro Único de la Verdad (RUV). La advertencia fue realizada inicialmente por la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos y luego por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que este viernes inició medidas de fuerza en toda la provincia ante la caída de alrededor de 100 contratos.
Desde el organismo, el dirigente Alejandro Milocco, trabajador del Registro Único de la Verdad, expuso las graves consecuencias institucionales y sociales que podría generar la medida. A través de un texto difundido en redes sociales, detalló el alcance de la tarea que desarrolla el RUV y el impacto que tendría la reducción del personal.
A continuación, parte del mensaje publicado:
“La labor del Registro Único de la Verdad (RUV) suele transcurrir lejos de los reflectores, entre legajos, nóminas y documentos producidos durante la dictadura. Sin embargo, cada uno de esos papeles constituye un testimonio fundamental. La tarea de investigación, análisis, sistematización y reconstrucción de información que realizan sus trabajadores es una pieza clave para el avance de las causas por delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal.
“Sin este trabajo especializado, los archivos permanecerían inertes y la verdad seguiría fragmentada. Pero la función del RUV no es únicamente técnica o administrativa. Es, ante todo, profundamente humana. Sus trabajadoras y trabajadores son muchas veces el primer contacto institucional para sobrevivientes y familiares que buscan reconstruir historias, encontrar respuestas y obtener reconocimiento estatal después de años de dolor y silencio. Quien se acerca al Registro no busca un trámite: busca memoria, verdad, justicia y acompañamiento.
“La memoria no se sostiene sola, necesita políticas públicas activas, equipos de trabajo estables y un Estado comprometido. Vaciar o precarizar el Registro Único de la Verdad no constituye un simple ajuste administrativo: es un ataque directo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, por lo tanto, al fortalecimiento del sistema democrático. El trabajo del RUV es una garantía para que el autoritarismo no vuelva a instalarse en nuestra sociedad.
“De concretarse esta decisión, el 59 por ciento de las y los trabajadores del Registro Único de la Verdad quedaría en la calle, pese a contar con más de diez años de antigüedad y experiencia en funciones altamente especializadas.
“Cabe recordar que el RUV fue creado por Ley de la Legislatura Provincial, con responsabilidades y tareas específicas que, de persistir este achicamiento, resultarán materialmente imposibles de cumplir.
“Exigimos al gobernador Rogelio Frigerio y a sus funcionarios una respuesta inmediata, la renovación de todos los contratos y la reincorporación de la totalidad de las trabajadoras y trabajadores del Registro Único de la Verdad. Defender al RUV es defender la memoria colectiva, la justicia y la democracia. Ver menos”.
Desde ATE remarcaron que la situación del RUV forma parte de un escenario más amplio de conflictividad laboral, y ratificaron la continuidad del plan de lucha hasta obtener respuestas del Poder Ejecutivo provincial.