Adultos mayores del barrio Pagani se capacitan en un taller creativo de reutilización impulsado por la Municipalidad de Paraná
En el barrio Pagani, un grupo de vecinos y vecinas mayores participó de un espacio de capacitación y contención impulsado por la Municipalidad de Paraná, que combina creatividad, aprendizaje y sostenibilidad. La propuesta pedagógica se centra en reutilizar y transformar objetos en desuso, fomentando el trabajo manual y el vínculo comunitario.
El encuentro se desarrolló en el salón de la comisión vecinal Pagani, ubicado en calle Salvarini 1938, donde se llevó a cabo un Taller de Primer Nivel organizado por la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria.
“Es un taller de primer nivel porque el objeto no pierde sus propiedades, sino que se reutiliza y se transforma. Está dirigido a adultos mayores y busca contener a las personas para que tengan un espacio para socializar, habilitar la charla y aprender”, explicó la capacitadora Mariana Gaite.
Por su parte, la presidenta de la vecinal Pagani, Araceli Rueda, destacó: “Recibir la actividad es un honor para los vecinos. Es una salida laboral y nos da tranquilidad hacer este tipo de trabajos. Estamos agradecidos a la tallerista y a la Municipalidad de Paraná. Pasamos un momento lindo y aprendemos a hacer cosas nuevas”.
Durante la jornada, los participantes elaboraron tutores con materiales reciclables como CDs, acrílicos y pinceles, en un ejercicio que combinó creatividad, conciencia ambiental y aprendizaje colectivo.