Aduana secuestró más de mil prendas valuadas en $40 millones y reforzó operativos contra el contrabando en distintos puntos del país
Personal de la Aduana Argentina llevó adelante un operativo de control en empresas de transporte de la provincia de Córdoba, con el objetivo de detectar irregularidades en el traslado de mercadería. Como resultado del procedimiento, se incautaron más de 1.100 prendas de indumentaria, valuadas en 40 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud de la maniobra detectada.
El operativo se desarrolló en el marco de las acciones habituales de fiscalización y contó con la utilización del Scan Van, un equipo no intrusivo que permitió identificar bultos con características inusuales. Ante estas alertas, las encomiendas fueron retenidas y se solicitó autorización al Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba para proceder a la apertura de los paquetes.
Con la autorización judicial correspondiente, los agentes inspeccionaron los bultos y constataron la presencia de mercadería en presunta infracción al Código Aduanero. El secuestro incluyó camperas, remeras y pantalones tipo cargo, cuyo valor total asciende a 40 millones de pesos, reflejando el volumen económico de la operación. El procedimiento, autorizado por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, refuerza los controles destinados a combatir el contrabando.
En paralelo, la Dirección General de Aduanas (ARCA) concretó otros operativos relevantes en distintos puntos del país. En Tierra del Fuego, la División Aduana Río Grande decomisó 12 motocicletas de alta cilindrada, todas BMW modelo R1300 GS, valuadas en 480.000 dólares, durante un control realizado en el Paso Fronterizo San Sebastián.
La intervención se originó a partir de una alerta de la Dirección Regional Aduanera Noreste (DI RANE), en el marco de una investigación por el ingreso irregular de vehículos con matrícula extranjera. Según los informes oficiales, el hecho se encuadra en el artículo 970 del Código Aduanero (Ley 22.415), que regula las infracciones vinculadas a la importación y circulación de bienes no permitidos. Tras confirmar la irregularidad, se procedió al secuestro total de las unidades.
Asimismo, en el Puente Internacional Posadas–Encarnación, personal de la División Aduana Posadas detectó un intento de contrabando de cigarrillos durante el control de un camión paraguayo en tránsito de importación. El escaneo del vehículo permitió descubrir cien paquetes de cigarrillos marca GIFT, ocultos en las cubiertas de auxilio.
Ante el hallazgo, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría Penal N.º 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas. Se iniciaron actuaciones por tentativa de contrabando, conforme a los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, lo que derivó en la detención comunicada del conductor, además del secuestro de la mercadería y del camión.
Estos procedimientos se enmarcan en las tareas de control permanente que lleva adelante la Aduana en los puntos fronterizos más sensibles del país, con el objetivo de combatir el contrabando, proteger los intereses fiscales y resguardar el comercio legal.