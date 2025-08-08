Adorni salió a cruzar a Mondino por sus dichos sobre Milei y el caso $LIBRA
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió este viernes al presidente Javier Milei luego de que la excanciller Diana Mondino afirmara que el mandatario es “poco inteligente” o “un corrupto” en relación al caso $LIBRA. “Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”, sostuvo el funcionario, calificando la declaración como “totalmente desafortunada”.
En su habitual conferencia de prensa, Adorni cuestionó las expresiones de la exministra de Relaciones Exteriores, quien dejó el cargo a principios de año por diferencias con Milei. “Cuando uno ha representado al Gobierno, y más en el caso de Mondino que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente”, señaló.
Adorni dijo que Mondino “es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo” y reiteró que sus palabras fueron “absolutamente desafortunadas” hacia “quien le dio la posibilidad de representar al país”.
Las declaraciones de Mondino sobre Milei y $LIBRA
La exfuncionaria había hablado sobre el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que es investigado en Argentina y Estados Unidos.
“Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, lanzó Mondino.
Consultada sobre si consideraba a Milei un “presidente corrupto”, respondió: “Espero que no. Si lo fuera, tendría que ir a la cárcel”.
Luego intentó matizar sus dichos, asegurando que no podía saber si el mandatario tenía responsabilidad en la posible estafa y defendió las políticas económicas del Gobierno: “Argentina está ante una gran oportunidad. No la desperdiciemos”.
Mondino fue canciller hasta el 31 de octubre de 2024, cuando el Gobierno la reemplazó por Gerardo Werthein tras el voto argentino contra el bloqueo económico a Cuba en la ONU, que difería de la postura de Estados Unidos e Israel.