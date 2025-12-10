Adorni: “No tiene sentido reunirnos con Kicillof cuando lo único que le importa es que al Gobierno le vaya mal”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó la negativa del Gobierno nacional a autorizar un aumento en el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. “Le recordamos al gobernador que sin déficit no hay nueva deuda”, respondió al ser consultado durante la conferencia en la que repasó los principales ejes de la gestión presidencial.
Adorni destacó una serie de resultados económicos que, según sostuvo, explican la postura del Ejecutivo: la eliminación del cepo cambiario, la baja en la pobreza, la disminución de la deuda pública consolidada, la reducción del riesgo país, la desaceleración inflacionaria y el retorno del país al mercado de capitales.
“El cepo cambiario no existe más desde abril de 2025, una aberración confiscatoria que jamás debió haber existido y que en la Argentina kirchnerista quisieron vender como solución”, afirmó. En ese sentido, criticó instrumentos como el “dólar soja”, el “dólar Qatar”, el “dólar Coldplay” y otros mecanismos que calificó como “delirios de la Argentina populista”.
Según el funcionario, gracias al “orden económico y la baja de la inflación”, la pobreza cayó del 52,9% al 31,6%, de acuerdo con datos del INDEC, cuyo titular —remarcó— continúa siendo el mismo de la gestión anterior. Agregó que la deuda pública consolidada “disminuyó en 50.000 millones de dólares”, convirtiendo a la actual administración “en la primera en desendeudar al país en décadas”.
Adorni también resaltó que el riesgo país se ubica en torno a los 634 puntos básicos, lo que, según evaluó, permitió que “Argentina vuelva al mercado de capitales”, un hito que vinculó al objetivo de avanzar hacia “una economía normal”.
Con respecto a la relación entre Nación y Provincia, fue tajante al descartar la posibilidad de una reunión entre el presidente y Axel Kicillof. Afirmó que “no tiene mucho sentido” un encuentro y sostuvo que el gobernador bonaerense y su espacio “solo buscan que al Gobierno le vaya mal”.
“Hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide”, señaló, al mencionar la falta de acompañamiento a iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como la Ley Antimafias. Consultado otra vez sobre un eventual acercamiento con Kicillof, reiteró que el Gobierno evalúa “la agenda de cada gobernador” y que “no comparte agenda con Kicillof”.
“No tiene mucho sentido esa reunión. Tal vez en algún momento exista, no lo sabemos, pero hoy no está en agenda”, concluyó.