Adorni no tiene mejor idea que ironizar sobre su situación en el Gobierno
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un irónico mensaje en sus redes sociales en medio de los rumores sobre una eventual salida del Gobierno, los cuales desmintió afirmando que eran “fake”.
El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn
— Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2026
“El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”, publicó Adorni junto a una fotografía con Javier Milei.
La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) apuntó este jueves contra Manuel Adorni y dejó una chicana al confirmar su voluntad de que sea llamado a dar explicaciones en el Congreso. “Vamos a citar al jefe de Gabinete, que, quizás para cuando lo citemos ya no sea jefe de Gabinete”, advirtió la integrante de la Comisión Investigadores del caso $LIBRA, que la oposición intenta reactivar.
“Ahora le saltó un inmueble que no había declarado. Ya no podemos pensar que son errores los de Adorni, sino que se ocultarían patrimonios y estarían enriqueciéndose por la función pública, algo que lo suponemos todo”, sostuvo.
De esa forma, la legisladora hizo alusión a que al jefe de Gabinete se le adjudica una propiedad en un country ubicado al noroeste de CABA. Solo en expensas figura un monto de 700 mil pesos mensuales; las mismas están a nombre de su pareja, Betina Angeletti. Este inmueble no fue incorporado en la última declaración jurada del funcionario.