Adorni negó cambios en la Ley de Empleo Público y cuestionó el paro convocado por ATE
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió hoy al cruce del titular de ATE, Rodolfo Aguiar, y aclaró que la reforma laboral que prepara el Gobierno no modificará la Ley de Empleo Público, según afirmó en una conferencia brindada en la Casa Rosada.
Adorni calificó de “prematuras” y “infundadas” las advertencias del gremio estatal: “Las declaraciones de un ruidoso gremialista que convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la Ley de Empleo Público”, expresó. Y añadió que “llama mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando la ley no se va a modificar”.
El funcionario también recordó declaraciones recientes de Aguiar, quien había señalado que su objetivo era generarle una crisis al Gobierno. “Hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello”, lanzó Adorni durante la conferencia en la Casa de Gobierno.
En defensa de la política oficial, sostuvo que “si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en Argentina, es este, el del presidente Javier Milei”. Y enfatizó que “cualquier afirmación sobre medidas que no hayan sido comunicadas por canales oficiales es falsa”.
Adorni además buscó moderar la discusión sobre posibles cambios en el régimen tributario y en el monotributo: “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, no digan cosas que no son”.