Adorni justificó los vetos de Milei a las universidades y el Garrahan, calificándolos de “delirios populistas”
El vocero presidencial Manuel Adorni fue enfático al asegurar que el Gobierno avanzará en el mismo rumbo que hasta ahora, justificando la decisión del presidente Milei de vetar el financiamiento a las universidades y la emergencia en pediatría, que supone más fondos para el Hospital Garrahan, como adelantó que también vetará la ley que implica el reparto automático de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).
El portavoz insistió que “cada uno (de los vetos) tiene una explicación”. “Nosotros no cambiamos el norte por una elección. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo no se modifica”, dijo el vocero.
En ese sentido, agregó: “Cualquiera de los vetos lo podemos explicar, sea por temas presupuestarios o por delirios populistas”.
La decisión del Gobierno de ratificar esa postura ante reclamos en temas sensibles como las universidades públicas y el Garrahan se da, además, después de que Milei advirtiera que evaluaba judicializar el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad.
“No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más”, criticó Adorni antes de referirse al caso de Discapacidad que marcó la gestión libertaria debido a que en medio de los reclamos por la crisis en las prestaciones estalló el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo hablando de coimas en la ANDIS.
Adorni también apuntó contra el Garrahan y al justificar el veto que supone fondos para el emblemático hospital pediátrico, sostuvo que cuando asumió la nueva gestión “era un desastre”.
“No habia planificación en compras, deudas millonarias con obras sociales, cargos militantes por donde se te ocurra. Ahora es la primera vez en 38 años que tiene las cuentas equilibradas”, remarcó.