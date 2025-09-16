Adorni desafió a la oposición a participar de un “debate serio” por el proyecto de Presupuesto 2026
A menos de 24 horas de la cadena nacional de Javier Milei, en la que presentó el proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno instó este martes a la oposición a participar de un debate serio sobre la iniciativa. “Tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo”, reclamó el vocero Manuel Adorni.
El funcionario hizo este llamado durante su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada tras los resultados desfavorables de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, y anunció además que el Gobierno buscará avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina.
Puntos destacados del Presupuesto 2026
Adorni resumió los ejes del Presupuesto presentado por Milei antes de viajar a Paraguay, destacando los incrementos previstos: 8% en educación, 17% en salud, 5% en jubilaciones y 5% en pensiones.
En su intervención, desmintió un tuit de Nicolás Kreplak, secretario de Salud bonaerense, que había cuestionado que el aumento en Salud fuera marginal frente a una inflación proyectada del 14%. Adorni aclaró que “los aumentos anunciados están por encima de la inflación” y que el 85% de lo recaudado se destinará a Capital Humano, garantizando equilibrio fiscal.
¡”17% de aumento” en el presupuesto de salud del próximo año!— Nicolás Kreplak (@nkreplak) September 16, 2025
Nos siguen mintiendo. Nos faltan el respeto y subestiman. Proyectan una inflación del 14%, entonces, el aumento es del 3%. Nada. Lamento informar que no alcanza. Son dos años de ajuste, cierre y retiro de todo tipo de…
Luego, reiteró el llamado a la oposición: “No desperdiciemos esta oportunidad única. Sería bueno que quienes integran las Cámaras debatan con seriedad, leyendo el proyecto, para cumplir con la hoja de ruta que permite al Gobierno administrar los recursos”.
Privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina
El vocero informó que se firmará un decreto para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina S.A., incluyendo la venta del 44% de acciones mediante licitación pública, mientras que el 51% restante permanecerá en manos del Estado.
Adorni señaló que la medida busca promover la inversión privada, impulsar la construcción del primer reactor modular argentino, la minería de uranio y otras iniciativas del sector energético. Además, afirmó que todas las empresas públicas podrían someterse a procesos de privatización para poner fin al Estado empresario y optimizar recursos.
Cambios en prepagas y devolución a trabajadores
Se anunció la derogación del artículo 12 de la Resolución 2400/2023, que permitía a las prepagas quedarse con el excedente de los aportes. Tras la medida, estos fondos “serán de los trabajadores”. Adorni destacó que las prepagas se habían apropiado de miles de millones de pesos de 1,8 millones de contribuyentes durante 2023, beneficiando intereses electorales del kirchnerismo.
Audios por presuntas coimas y Gabinete
Adorni descartó cambios en el Gabinete nacional tras la filtración de audios denunciando presuntas coimas en Discapacidad. Aseguró que “todos los funcionarios están ratificados por el Presidente” y que Milei tiene plena confianza en su equipo, aunque la Justicia deberá determinar la veracidad de los audios.
Dólar, volatilidad y economía
Sobre la suba del dólar, Adorni afirmó que “no está en el techo de la banda”, y que la volatilidad en octubre se debe al contexto electoral. No obstante, defendió que el plan económico del Gobierno es sólido y que los rumores de crisis financiera son infundados.
ATN y relación con gobernadores
El vocero explicó la reciente asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, destinados a emergencias provinciales. Además, destacó que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, trabajará con los gobernadores para identificar necesidades y alcanzar consensos, según la filosofía del Gobierno.
Universidades y veto presidencial
Adorni defendió la postura del Gobierno frente a las universidades nacionales, asegurando que “nunca dijimos que íbamos a cerrar universidades”, y que cualquier auditoría responde a criterios de eficiencia. Advirtió que la no aplicación de la ley de financiamiento podría generar conflictos similares a los de 2023 y justificó el veto presidencial como medida para evitar que los legisladores actúen como negociadores y jueces en cuestiones salariales universitarias.