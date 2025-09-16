Adorni confirmó la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina
El Gobierno nacional confirmó este martes que iniciará el proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., (NASA), la compañía encargada de la operación y mantenimiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
“Durante 2023, NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones (aproximadamente US$2 millones a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada”, señaló el Gobierno en un comunicado.
El decreto para formalizar el proceso se publicará en los próximos días y la decisión está contemplada en la Ley Bases. Por medio de la cual se autorizó el pase de la compañía a manos privadas, pero manteniendo el control mayoritario del Estado.
El plan consiste en vender el 44% de las acciones de la empresa en un solo bloque a través de una licitación pública, que será tanto nacional como internacional. Adicionalmente, se implementará un Programa de Propiedad Participada (PPP) que reservará hasta un 5% del capital accionario para los trabajadores de la compañía.
Desde la Secretaría de Energía, comunicaron que esta iniciativa busca la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario de la empresa.
Nucleoeléctrica Argentina es una pieza clave del sector energético nacional, responsable de la operación y mantenimiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Esta privatización, se suma a otras de importancia estratégica como AySA, que el Gobierno de Milei decide entregar a manos privadas internacionales.