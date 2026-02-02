Adorni compartió una placa falsa atribuida al Indio Solari y quedó en el centro de la polémica en redes
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la polémica digital tras compartir información falsa en sus perfiles oficiales.
El funcionario, que en sus inicios como vocero presidencial encabezó un ciclo audiovisual destinado a desmentir noticias falsas contra la gestión libertaria, fue esta vez quien difundió un contenido apócrifo vinculado al Indio Solari, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Adorni replicó una placa con la estética del canal Crónica TV que atribuía al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota una frase crítica hacia el Gobierno: “La juventud siempre fue rebelde, más aún en gobiernos dictatoriales como este”.
La imagen, con evidentes signos de edición, fue rápidamente señalada como falsa por numerosos usuarios, ya que el músico no realizó esas declaraciones en ningún medio.
Pese a las advertencias y correcciones que se multiplicaron en redes, el jefe de Gabinete mantuvo la publicación activa durante varias horas. El posteo fue acompañado por su habitual y escueto “¿?”, un recurso que suele utilizar para ironizar sobre críticas de figuras opositoras, aunque en este caso se tratara de una cita inexistente.